Nowe X5 M i X6 M. Produkują tyle samo mocy, ale jest większa werwa

Kilka tygodni temu bawarski producent zaprezentował odświeżone wersje modeli X5 i X6. Teraz przyszła pora na odświeżone warianty M tych pojazdów na rok modelowy 2024.

Modele X5 M i X6 M są teraz oferowane wyłącznie w wersji Competition, charakteryzującej się ostrzejszą stylistyką, najnowszym zakrzywionym cyfrowym kokpitem i poprawionym silnikiem V8 z dodatkiem 48-woltowego systemu miękkiej hybrydy.

Na papierze zaktualizowane modele Competition wytwarzają taką samą moc 625 KM i moment obrotowy wynoszący 750 Nm, czyli tyle samo co ich poprzednicy. Jednak 4,4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem został delikatnie zelektryfikowany za pomocą układu 48 V i ma kilka ulepszeń wewnętrznych elementów (wzmocniony wał korbowy, zaktualizowane turbosprężarki, poprzeczny kolektor wydechowy, nowy kanał dolotowy itp.). Silnik elektryczny z 48-woltowego systemu miękkiej hybrydy został zintegrowany z 8-biegową skrzynią M Steptronic, która korzysta z krótszych przełożeń i szybszych zmian biegów.

Jak zapewnia BMW, wspomniane zmiany zapewniać mają ostrzejsze reakcje w porównaniu do tego co było wcześniej. Nawet jeśli tak jest, to sprint od 0 do 100 km/h zajmuje około 3,7 s., a prędkość maksymalna została zatrzymana na 250 km/h, chyba, że wykupi się dodatkowy pakiet, wtedy wynosi 285 km/h.

W standardzie znalazł się napęd na wszystkie koła M xDrive, aktywny mechanizm różnicowy M, sportowy układ wydechowy M z elektronicznie sterowanymi klapami, hamulce tarczowe M oraz zawieszenie adaptacyjne M Professional.

Jeśli chodzi o stylizację, to pojazdy mają smuklejsze przednie światła LED, a tylne światła LED mają kształt litery X. Do tego auta wyposażono w aluminiowe felgi (21-calowe z przodu i 22-calowe z tyłu). Zmieniono również grill, który teraz inspirowany jest modelem XM i łączy go z dolnym wlotem powietrza. Jest jeszcze przedni splitter, cztery rury wydechowe i dyfuzor, wszystko wykończone na czarno, podobnie jak emblematy. Ponadto paleta kolorów została poszerzona o nowe metalizowane odcienie Brooklyn Grey, Isle of Man Green i Frozen Pure Grey, a także 50 kolorów specjalnych BMW Individual.

Wewnątrz największą zmianą jest wprowadzenie zakrzywionego ekranu. Zakrzywiony panel obejmuje 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników i 14,9-calowy ekran informacyjno-rozrywkowy działający w systemie operacyjnym BMW 8. Do tego jest jeszcze wyświetlacz Head-Up. Kierowca może wybrać preferowane ustawienia poprzez menu ustawień M, które jest dostępne za pomocą jednego skrótu klawiszowego na konsoli środkowej.

W ramach liftingu pojawił się nastrojowy pasek świetlny na desce rozdzielczej oraz łopatki zmiany biegów z włókna węglowego. Oba modele są standardowo wyposażono w wykończenie wnętrza z włókna węglowego (z opcjonalnym drewnem Fineline Black lub drewnem Silver Ash Root Open Pore), skórzaną kierownicę M, tapicerkę ze skóry Merino, podgrzewane siedzenia, system audio Harman Kardon i panoramiczny dach.

BMW X5 M i X6 M 2024 zadebiutują publicznie na Amelia Island Concours d’Elegance w marcu, a produkcja rozpocznie się w kwietniu.