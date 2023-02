Tego pokrętła użyj tylko jak jesteś pewien. Złe ustawienie to mandat. Po co są te cyfry?

O przepisach związanych z technicznymi aspektami eksploatacji samochodu szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Tajemnicze pokrętło znajduje się w większości samochodów eksploatowanych w Polsce. A służy ono do regulowania świateł. Ale nie przełączania poszczególnych typów, a regulacji wysokości ich bicia. To nie ma żadnego znaczenia? Podczas jazdy w dzień być może i tak. W nocy pokrętło staje się jednak niezwykle ważne. I przekona się o tym każdy, kto podczas przejażdżka za miastem spotka auta, jadące z przeciwnego kierunku jazdy i dosłownie "strzelające" światłami po okolicznych drzewach, ale przede wszystkim oczach innych kierowców.

Pokrętła nie mają przede wszystkim auta ze światłami LED-owymi. Te ustawiają się automatycznie i korygują swoją wysokość w zależności np. od obciążenia pojazdu.

Ustawienie świateł. Co oznaczają poszczególne numery?

No dobrze, a więc czas na nieco teorii. Podczas codziennej jazdy pokrętło ustawienia wysokości świateł powinno znajdować się w pozycji "0". Spokojnie można się do niego... nie dotykać! Kiedy zacząć regulować? Przede wszystkim wtedy, gdy dociążycie samochód – zapakujecie do bagażnika ciężkie przedmioty, ewentualnie podłączycie przyczepę. W takim przypadku konieczne jest obniżenie snopa światła.

Poszczególne pozycje regulowania świateł oznaczają:

"0" – w aucie siedzi kierowca i pasażer.

"1" – czterech lub pięciu pasażerów na pokładzie.

"2" – komplet pasażerów i bagaże.

"3" – w aucie przebywa tylko kierowca, ale bagażnik jest kompletnie załadowany.

Ile wynosi mandat za źle ustawione światła w samochodzie?

Jazda nieobciążonym samochodem i ustawienie pokrętła na trójkę będzie oznaczać, że kierujący jadący z przeciwnego kierunku jazdy będą oślepiani. Skrajnie zamiast drogi mogą zacząć widzieć białe mroczki! To tworzy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i może oznaczać policyjną kontrolę na drodze. Jej skutkiem będzie konieczność zmiany ustawień lub odebranie dowodu rejestracyjnego. Co więcej, w głos art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń kierujący dostanie mandat karny. Ten będzie opiewał na kwotę wynoszącą od 20 do 3000 zł.

Pomyślicie sobie, że nasz tekst jest trochę na wyrost. Smutna prawda jest taka, że brak wiedzy na temat ustawienia wysokości świateł, jest w Polsce niezwykle popularny. Dowodzą tego statystyki. Badanie ankietowe wykonane przez Instytut Transportu Samochodowego wykazało, że aż 80 proc. pojazdów ma źle ustawione światła. W tym samym czasie aż 98 proc. badanych doświadczyło oślepienia przez inne samochody. Zmieńmy te wyniki i zacznijmy od siebie. Dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników drogi.