Dowód rejestracyjny. Kiedy kierowca musi go mieć? Wciąż są takie sytuacje

Polscy kierowcy mogą zostawić dowód rejestracyjny w domu. Taka właśnie możliwość pojawiła się dokładnie 1 października 2018 roku. Po tej dacie policjanci kontrolujący pojazd na drodze mogą sprawdzić jego dane w bazie CEP na podstawie numeru rejestracyjnego. Czy to oznacza, że dowody pojazdów zostaną wykasowane? Niestety nie. Szczególnie że nadal jest kilka sytuacji, w których okazanie tego dokumentu jest konieczne.

Podczas przeglądu diagnosta z pewnością zapyta o dowód

Przede wszystkim właściciel pojazdu musi mieć dowód rejestracyjny w celu przeprowadzenia badania technicznego w stacji kontroli pojazdów. To do dokumentu diagnosta wbije pieczątkę potwierdzającą ważność przeglądu, a jeżeli miejsca na pieczątki skończą się, wystawi stosowne zaświadczenie. Poza tym dowód jest niezbędny w czasie sprzedaży pojazdu. Musi zostać przekazany nowemu właścicielowi. W przeciwnym razie może on mieć poważny problem z przerejestrowaniem pojazdu na siebie.

W sytuacji, w której poprzedni właściciel zgubił dowód rejestracyjny, wraz z umową kupna-sprzedaży powinien sporządzić oświadczenie potwierdzające ten fakt. Będzie konieczne do przerejestrowania pojazdu.

Załatwiasz sprawy w urzędzie? A może wyjeżdżasz za granicę?

Dowód rejestracyjny pojazdu jest również konieczny podczas załatwiania wszelkich formalności w wydziale komunikacji. To do niego wbija się np. adnotację mówiącą o zasilaniu LPG czy przeznaczeniu pojazdu jako taxi. I to on tak naprawdę już niedługo zostanie jednym ze źródeł tych informacji. Od 4 września 2022 roku z polskiego porządku prawnego zniknie bowiem karta pojazdu. Po prostu przestanie obowiązywać.

Kiedy jeszcze przyda się dowód rejestracyjny samochodu? Kierujący powinien go mieć przy sobie za każdym razem, gdy opuszcza granicę Polski. O ile w kraju funkcjonariusze sprawdzą pojazd w bazie CEP, o tyle za granicą takiej możliwości nie mają. Sytuacja nie skończy się zatem miło. Zagraniczni policjanci nie będą w stanie sprawdzić czy auto nie jest kradzione. Pojazd trafi zatem na parking depozytowy, a kierowca do aresztu do momentu wyjaśnienia sprawy.

Dowód muszą mieć przy sobie też kierowcy zagranicznych aut

Powyższe przypadki dotyczą pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Co w sytuacji, w której po naszym kraju porusza się auto z rejestracją zagraniczną? W takim przypadku kierujący musi mieć przy sobie dowód rejestracyjny, ale też potwierdzenie wykupienia polisy OC w każdym przypadku! Przepisy obowiązujące w Polsce po 1 października 2018 roku nie dotyczą aut, które nie zostały zarejestrowane w polskiej bazie CEPiK.