Jaki pickup przypadł kobietom do gustu? Ford Ranger

Kobiety po raz kolejny przemówiły. Plebiscyt Women’s World Car of The Year (WWCOTY) odbył się w tym roku już po raz trzynasty. To jedyna międzynarodowa nagroda motoryzacyjna przyznawana przez dziennikarki.

Tegoroczna odsłona zebrała głosy 63 jurorek z 45 krajów. Zgodnie z zasadami konkursu głosowały one tylko na samochody, które przetestowały i porównały z konkurencją. Auta były sprawdzane w takich kategoriach jak: bezpieczeństwo, prowadzenie, komfort, technologie, design, wpływ na środowisko oraz relację ceny do jakości.

W tym roku w kategorii „Best 4×4 & pickup" zwyciężył Ford Ranger nowej generacji. W werdykcie można było znaleźć takie uzasadnienie: pickup ten jest „niezawodny, stylowy i charyzmatyczny". Dziennikarki również jego terenowe właściwości i praktyczną przestrzeń ładunkową.

Ford Ranger nowej generacji ma rozstaw osi dłuższy o 50 mm i rozstaw kół szerszy o 60 mm od swojego poprzednika. Pod maską może znaleźć się 3-litrowy turbodiesel V6 o mocy 240 KM. W opcji znajdzie się również dwulitrowy silnik Diesla z jedną turbosprężarką lub Bi Turbo.

Klienci mają do wyboru dwa systemy napędu na cztery koła – z elektronicznym załączaniem obu osi w trakcie jazdy lub nowy system stałego napędu na cztery koła z trybem „ustaw i zapomnij".

Ford Ranger jest również najlepiej sprzedającym się pickupem w Europie. W Fordzie mają kolejny powód do zadowolenia.