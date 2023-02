Czy Twój kluczyk to potrafi? To nie tylko narzędzie do odpalania

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kluczyk do samochodu. Podstawowa rzecz, która w obecnych czasach przyjmuje różne formy i każdy kierowca go posiada. Może być kartą, może być pilotem, a może być kluczykiem z pilotem. Jednak klasyczny kluczyk odszedł już do lamusa.

Kluczyki nie pełnią już jedynie funkcji do odpalania samochodu. W kieszeni posiadamy urządzenia o szerokim zastosowaniu, które często posiadają ukryte funkcje.

Jedną z najpopularniejszych, o której wiele osób zapomina jest otwieranie i zamykanie okien. Wystarczy dłużej przytrzymać przycisk otwierania, aby wszystkie okna się otworzyły lub dłużej przycisk zamykania, aby je zamknąć. Również szyberdach. Co ciekawe, w przypadku posiadania kabrioletu również w ten sposób można otworzyć i zamknąć dach.

Dzięki kluczykom można również obecnie otwierać samochód bez potrzeby wyciągania go z kieszeni lub torebki. Jednak można tę funkcję zablokować, aby utrudnić kradzież lub żeby nie otwierała się przypadkiem klapa bagażnika.

Niektóre kluczyki wyposażone są w funkcję alarmu, dzięki której można w łatwy sposób odnaleźć samochód na zatłoczonym parkingu lub odstraszyć osoby, które kręcą się przy naszym aucie.

Inną funkcją jest odpalanie auta na odległość. Jednak nie posiada tej funkcji każdy kluczyk, a tylko te, które wyposażone są w odpowiedni przycisk. Najczęściej można go spotkać w autach ściągniętych z USA.

Są też kluczyki, które umożliwiają zdalne wprowadzanie i wyprowadzanie auta z miejsca parkingowego. Dotyczy to aut marki BMW i Hyundai, ale najczęściej jest to jedynie barier do pochwalenia się w towarzystwie.

Funkcje kluczyków uzależnione są również od producenta. Przykładowo BMW posiada w swojej ofercie kluczyk z wyświetlaczem. Można za jego pomocą sprawdzić poziom paliwa, podstawowe funkcje pojazdu czy ile ma przejechane.

Ostatnią, a zarazem podstawową funkcją, której nie widać, to klasyczny kluczyk do otwierania samochodu. Zdarza się, że bateria w pilocie się rozładuje. Wtedy klasyczny klucz pozwoli dostać się do wnętrza pojazdu i po przyłożeniu go w odpowiednim miejscu nawet odpalić samochód.