Kolejne miejskie auto odchodzi do historii. Tym razem to model Kii

Po 24 latach produkcji koreański kompakt znika z gamy modelowej Kii. Informacje o końcu rynkowej przygody Rio przekazał brytyjski Autocar. Wynika to z rynkowych trendów, a także kolejnych ekologicznych restrykcji, do jakich producenci muszą się dostosować.

Patrząc na sprzedażowe statystyki, można wywnioskować, że klienci coraz częściej decydują się na zakup droższych crossoverów oraz SUV-ów. W przypadku Kii jest to bardzo dobrze widoczne. W gamie modelowej dostępny jest crossover Stonic, podobny pod wieloma względami do Rio. Cieszy się zdecydowanie większą popularnością, a ze względu na cenę (Rio wyceniona jest na 67,9 tys. zł, Stonic to koszt 76,4 tys. zł) oraz fakt, że technicznie oba modele są do siebie zbliżone, przez co również koszt ich produkcji jest podobny, producent odnotowuje większe dochody.

Wycofanie Rio to także "zasługa" unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jak przekazał redakcji Autocar prezes Volkswagena Thomas Schaefer, nowa norma emisji spalin Euro7 oraz kolejne wymogi technologiczne, sprawią, że ceny samochodów mogą skoczyć o ok. 4 tys. euro. W przypadku miejskich kompaktów, w których to przede wszystkim cena gra główną rolę, oznaczałoby to rynkowe samobójstwo.

Warto pamiętać, że producenci stale dostosowują swoje produktowe portfolio pod zaplanowany na 2035 rok zakaz sprzedaży aut z silnikami spalinowymi. Dlatego też starają się uszczuplić gamę modelową o niezbyt chodliwe pozycje, przy okazji opracowując oraz wprowadzając na ich miejsce elektryki. Jest tak m.in. w przypadku Forda, który w tym roku podjął decyzję o zakończeniu produkcji Fiesty, którą ma zastąpić elektryczny crossover przygotowany we współpracy z Volkswagenem.

Kia Rio będzie dostępna w sprzedaży jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Za auto z rocznika modelowego 2023 w podstawowej konfiguracji z 1,2-litrowym benzynowym silnikiem o mocy 84 KM i pięciobiegową skrzynią manualną zapłacimy 67,9 tys. złotych.

