Tesla gardzi Golfem. Potraktowała go jako śmietnik. To wideo jest hitem

Pojazdy Tesli cieszą się bardzo dużo popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w 2022 roku Model Y był czwartym najlepiej sprzedającym się autem na świecie (prawie 760 tys. nowych rejestracji). Elektryki kalifornijskiego producenta mają wzięcie nie tylko ze względu na prestiż, ale także nowoczesne technologie, które na tle konkurencji są jedyne w swoim rodzaju.

Nowoczesne systemy nie tak nieomylne

Inżynierowie Tesli jako pierwsi pomyśleli m.in. o "trybie psa", który w gorące dni jest świetnym rozwiązaniem dla właścicieli czworonogów. Po jego uruchomieniu system utrzymuje stałą temperaturę we wnętrzu pojazdu, a na centralnym ekranie wyświetla specjalny komunikat. Ma on za zadanie uspokoić i poinformować potencjalnego przechodnia zaniepokojonego widokiem psa zamkniętego w nagrzanym samochodzie, że zwierzakowi nic nie grozi.

Tesla rozwija także funkcję autopilota, która jednak do tej pory sprawiała wiele problemów. System w dalszej kolejności nie radzi sobie z wykrywaniem świateł czy też linii na jezdniach, co w przeszłości doprowadziło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Wystarczy wspomnieć, że przeciwko producentowi toczy się kilka rozpraw oraz śledztw na poziomie federalnym.

Możliwe, że jedną z przyczyn niezbyt wydajnego autopilota są niedostatecznie zaawansowane radary i sensory, w które standardowo wyposażane są modele kalifornijskiej marki (wykorzystywane m.in. w "trybie wartownika", w którym to zaparkowany pojazd nagrywa otoczenie). Ostatnio internet obiegło ciekawe nagranie, które pokazuje, jak oprogramowanie tesli odebrało zaparkowanego przed nią volkswagena golfa. Fani modelu mogliby poczuć się urażeni.

Biedny golf trzeciej generacji został uznany przez teslę za kosz na śmieci. Internauci nie mogli przepuścić okazji i sarkastycznie stwierdzają, że w przeciwieństwie do niemieckiego kompaktu tesla może nie przetrwać 30 lat i sama w niedalekiej przyszłości trafi na śmietnik...

