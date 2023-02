Polska w budowie. Coraz więcej dróg dobrej jakości

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Drogi w Polsce to temat długi i szeroki. Wielu kierowców twierdzi, że nadal jest źle, ale wystarczy przejechać się po głównych trasach, aby zorientować się, że nasz kraj powoli dogania zachodnią jakość, a niekiedy jest nawet lepiej.

W Polsce do dyspozycji kierowców jest 1799,7 km autostrad i 3086,9 km dróg szybkiego ruchu. W sumie 4886,6 km dróg, które są nowoczesne i odbiegają od obiegowej opinii o jakości.

Jednak GDDKiA nie zatrzymuje się. W tym roku planowane jest oddanie do użytku 256 km nowych dróg krajowych. Mają być też podpisane umowy na realizację 565 km oraz ogłoszone przetargi na 295 km dróg.

W naszym kraju funkcjonuje kilka programów, których inwestycje rozciągnięte są w czasie, ale ostatecznie mają zwiększyć ilość nowoczesnych dróg, które będą podnosić poziom bezpieczeństwa. Jednym z nich jest Program 100 obwodnic w latach 2020-2030.

Trzeba również zaznaczyć, że w ubiegłym roku kierowcy otrzymali 322 km dróg, są w tym autostrady (46 km), drogi ekspresowe (221 km) czy drogi klasy GP (55 km).

Jeśli ten rok będzie równie owocny co ubiegły, to uda się przebić liczbę 5000 km nowoczesnych dróg. Brakuje jedynie 113,4 km. Zatem wynik jest możliwy, a nawet uda się go konkretnie przebić.

Jednak nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Rok dopiero się rozpoczął, zatem trzeba czekać, obserwować i ewentualnie się cieszyć, jeżeli uda się pojechać nowym odcinkiem drogi.