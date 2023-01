Tunel na S1 w obejściu Węgierskiej Górki rośnie w oczach. GDDKiA pokazuje postępy

Odcinek drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka (ok. 8,5 km długości) na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Na tym odcinku zaplanowano dwa tunele, kilka mostów i estakady.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W ramach kontraktu oszacowanego na 1,4 mld zł zostaną wykonane następujące inwestycje:

tunel drogowy w masywie Barania (ok. 830 m),

tunel drogowy w masywie Białożyński Groń (ok. 1000 m),

estakada nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona (ok. 940 m),

mosty drogowe i pozostałe estakady wciągu drogi S1 (7 szt.),

przebudowa i budowa infrastruktury,

rozbudowa węzła Przybędza i węzła Milówka,

rozbudowane zostaną o dodatkowe łącznice, umożliwiające pełne skomunikowanie z pozostałymi drogami.

Droga S1 na tym odcinku będzie posiadać dwa typy przekroju. Pierwszy to jednojezdniowy (ok. 3,7 km) na odcinku przed i za tunelami, składający się z dwóch pasów w każdym kierunku. Drugi to dwujezdniowy (ok. 4,8 km) na odcinku tunelowym oraz między tunelami. Będzie składać się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Zobacz wideo

Prace na tym odcinku ruszyły w 2019 roku. Drogowcy mają 34 miesiące na zrealizowanie kontraktu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, inwestycja zostanie oddana do użytku jeszcze w sierpniu bieżącego roku.

Ruszyła budowa trasy S1 między Oświęcimiem a Bielskiem-Białą

Droga ekspresowa S1 jest fragmentem VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Łączy kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Trasa przebiega w linii Gdańsk - Brno/Bratysława-Wiedeń. Droga S1 po przekroczeniu granicy polsko-słowackiej łączy się z autostradą D3 Żylina - Skalite.