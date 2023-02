Mieszkanka Elbląga zapłaciła 1200 zł mandatu za postój. Tak kończą kierowcy-cwaniacy

O ogromnym mandacie donosi lokalny serwis "Express Elbląg", opisując przypadek 66-letniej mieszkanki Elbląga. Kobieta musiała zapłacić aż 1200 złotych mandatu. Skąd aż tak dotkliwa kara? W przypadku parkowania to wyjątkowo wysoki mandat. Za wyjątkowo podłe drogowe przewinienie.

Za nieuprawnione parkowani na miejscu dla niepełnosprawnych kierowcy grozi nawet 800 zł i 5 punktów karnych. To spora podwyżka, którą wprowadzono w zeszłym roku wraz z zaostrzeniem taryfikatora. Przed styczniem 2022 r. kara wynosiła 500 zł.

Jeżeli zaparkujemy na takim miejscu, a do tego posługujemy się nieuprawnioną kartą parkingową, to zostaniemy ukarani 1200 złotowym mandatem i 7 punktami karnymi. Wcześniej było to 800 zł. Nieuczciwi kierowcy podrabiają karty lub kupują je w internecie, żeby nielegalnie parkować na niebieskich kopertach i unikać kary. Znacznie podwyższony mandat ma ich zniechęcić do takich pomysłów. To właśnie za to ukarana została Elblążanka.

Wysokie mandaty za parkowanie 2023 r. - kiedy mandat wynosi do 300 zł?

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych to skrajna sytuacja i nie dziwi bardzo ostra kara za takie przewinie. Są jeszcze inne sytuacje, kiedy kierowca musi się liczyć z wysokim mandatem. W przypadku reszty w 2022 r. nie było już zmian. Wysoki mandat dostaniecie za:

100 - 300 zł . Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu.

. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu. 300 zł . Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

. Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 100 - 300 zł . Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi.

. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi. 200 zł . Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie.

. Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie. 150 zł . Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku.

. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku. 150 - 300 zł . Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym.

. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym. 200 - 300 zł. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m.

Są to przede wszystkim sytuacje, w których źle postawiony pojazd stwarza niebezpieczeństwo dla innych.

Mandat za parkowanie w wysokości 100 zł. Kiedy?

Za mniej poważne wykroczenia w polskim prawie przewidziano mandat w wysokości 100 zł. W jakich sytuacjach kierowcy grozi 100 zł mandatu?