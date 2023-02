Najpopularniejsza limuzyna Lexusa? ES bije rekordy, a przy okazji są jeszcze ostatnie sztuki z ubiegłego roku

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Lexus ES zadebiutował w 1989 r. Przez 33 lata klienci na całym świecie odebrali dokładnie 3.011.606 egzemplarzy wszystkich generacji tej limuzyny.

Dzięki temu wynikowi, ES to drugi najchętniej kupowany Lexus wszech czasów, tuż za modelem RX, który do tej pory znalazł 3,6 mln nabywców. Prawie co czwarty samochód, który opuszcza salony marki to właśnie ES, co czyni z tego modelu najpopularniejsze auto Lexusa z nadwoziem sedan.

Lexus ES to również trzeci globalny model, po RX-ie oraz LS-ie, w którym wprowadzono napęd hybrydowy. Od 2012 roku na drogi całego świata wyjechało 501.439 egzemplarzy hybrydowych ES-ów, a to oznacza, że co piąte zelektryfikowane auto marki to właśnie limuzyna z segmentu E-Premium.

Obecna, siódma generacja modelu debiutowała w 2018 roku, a cztery lata później ES przeszedł szereg zmian. Auto otrzymało przeprojektowaną konsolę środkową z nowym systemem multimedialnym, który ma wbudowaną nawigację w chmurze, a także inteligentnego asystenta głosowego Lexus Concierge.

W Polsce Lexus ES oferowany jest wyłącznie z napędem hybrydowym. Samochód ma układ czwartej generacji z silnikiem o pojemności 2,5 litra. Łączna moc układu wynosi 218 KM, auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,9 sekundy.

Polscy klienci mogą wybierać spośród sześciu wersji wyposażenia, 11 lakierów, a także 13 wariantów tapicerki wnętrza. Najchętniej zamawianą odmianą ES-a w Polsce jest Business Edtion, która w standardzie ma m.in. pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +2.5, elektrycznie regulowaną i podgrzewaną kierownicę, elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele, system multimedialny z 12-calowym ekranem dotykowym, a także 18-calowe felgi aluminiowe, aktywny tempomat, przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania i system monitorowania martwego pola. Auta w tej wersji najczęściej wyjeżdżają z salonów w kolorze Graphite Black oraz z lakierami Sonic Grey i Sonic Titanium.

Blisko połowa ES-ów w wersji Business Edition to auta z tapicerką w kolorystyce Hazel, a co czwarty zamawiający wybiera wnętrze w kolorze czarnym.

W salonach Lexusa w Polsce dostępne są ostatnie egzemplarze modelu ES 300h w wersji Business Edition wyprodukowane w 2022 r.