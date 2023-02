Tesla Model S Plaid w Polsce. Testował go youtuber [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tesla Model S Plaid to jeden z najszybszych modeli elektrycznych na świecie. Dotychczas dostępna była po drugiej stronie Atlantyku, ale wreszcie zawitała do Europy.

Polski YouTuber, który prowadzi kanał Joe Black miał okazję przejechać się tym wyjątkowym modelem. Oczywiście nagrał wideo, które widoczne jest poniżej.

Na nagraniu oglądający nie usłyszą komentarza twórcy. Widać jedynie jak ma okazję przejechać się po drogach publicznych, w tym na trasie S8 w stronę Marek. Co jednak najważniejsze wszystko odbywa się w całkowitej ciszy, nawet przyspieszanie. Jedyne odgłosy to szum wiatru i ostrzeżenia samochodu lub kierunkowskazy.

Autor nagrania prezentuje model od zewnątrz, jak i wewnątrz, a podczas jazdy dostrzec można jak pokazuje kilka wariantów podmenu. Oczywiście głównym elementem, który przyciąga wzrok jest nietypowa kierownica.

Tesla Model S Plaid posiada napęd na wszystkie koła i bezstopniową skrzynię biegów. Auto dysponuje 1020 KM mocy, przez co rozpędza się według danych producenta od 0 do 100 km/h w 2,1 s. Autor nagrania dokonał tego w 3,8 s., ale na drodze publicznej. Prędkość maksymalna to 322 km/h. Zasięg Tesli wynosi około 600 km.

W Polsce za Model S Plaid należy zapłacić 666.990m zł. Najbardziej doposażona wersja kosztuje 757.190 zł.