To te samochody kradną złodzieje w Polsce. Marki i modele w 2022 r. Nowy "lider"

IBRM Samar podaje, że w 2022 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano zaledwie 6157 pojazdów z grupy aut osobowych i dostawczych o DMC do 6 ton. To mniej o 13,3 proc. niż w roku ubiegłym, ale jednocześnie jest to 0,03 proc. całego parku samochodów osobowych i dostawczych w Polsce. Według statystyk, w Polsce zarejestrowano 22 mln aut. Co więcej, na przestrzeni ostatnich pięciu lat, dane dotyczące kradzieży były bardzo podobne – w okolicach 6,9-7,0 tys. sztuk. Zatem ubiegłoroczny wynik to zauważalny spadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Złodziej samochodów polował w kościele. Kradzież podczas mszy nagrał monitoring

Najczęściej kradzione marki i modele samochodów w 2022 r.

Najczęściej kradzioną marką w 2022 roku była Toyota (781 sztuk). Na kolejnych pozycjach ulokowały się niemieckie marki – Audi (532 szt.), Volkswagen (415 szt.) i BMW (392 szt.). Pierwszą piątkę zamyka Hyundai (389 szt.).

Ranking TOP10 najczęściej kradzionych marek w Polsce 2022 r.:

Toyota - 781 szt.

Audi - 532 szt.

Volkswagen - 415 szt.

BMW - 392 szt.

Hyundai - 389 szt.

Mercedes - 367 szt.

Renault - 343 szt.

Fiat - 304 szt.

Peugeot - 287 szt.

KIA - 229 szt.

Najczęściej kradzionym modelem w 2022 roku był Hyundai Tucson (192 szt.), ale modele na pozostałych miejscach dzieli niewielka różnica. Na drugim miejscu ulokował się Fiat Ducato i Toyota Corolla (po 191 szt.), a tuż za nimi Toyota RAV4 (185 szt.).

Jak poznać auta grupy Speed? To proste, jeśli wiesz, gdzie patrzeć

Ranking TOP10 najczęściej kradzionych modeli w Polsce 2022:

Tucson - 192 szt. Ducato - 191 szt. Corolla - 191 szt. RAV4 - 185 szt. A4 - 122 szt. Grand Cherokee - 120 szt. Yaris - 102 szt. Sportage - 99 szt. A6 - 97 szt. BMW 5 - 96 szt.

Najczęściej łupem złodziei padały samochody w wieku do 10 lat, a najpopularniejsze roczniki to 2019 (842 szt.) i 2018 (776 szt.). Dużym zainteresowaniem cieszyły się modele niszowe, takie jak:

Volkswagen Multivan (29 szt.), Kia Stinger (24 szt.), Maserati Quattroporte (7 szt.), Maserati Levante (6 szt.).

Ciekawostką są również samochody dostawcze, co widać po przykładzie Fiata Ducato na drugim miejscu w TOP10. W sumie skradziono ponad 80 egzemplarzy takich pojazdów, wliczając w to konkurencję: Mercedesa Sprintera, Renault Mastera oraz Iveco Daily.

Jako przykład z drugiej strony zaprezentowano najpopularniejszy model w rankingach sprzedaży - Dacia Duster. Okazało się, że rumuński model nie cieszy się dużą estymą wśród złodziei. Skradziono zaledwie 4 sztuki takich aut w Polsce.

Zmieniam pas na środkowy, kierowca jadący lewym też. No i kto ma pierwszeństwo?

Dane pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dostarczają trochę innych informacji niż statystyki policji. W kartotekach prowadzonych przez mundurowych, auto jest uznawane za skradzione już w momencie zgłoszenia zaginięcia. Natomiast w bazie CEPiK taki status pojawia się dopiero wtedy, gdy pojazd zostanie wyrejestrowany w następstwie kradzieży. Pomiędzy jednym a drugim zdarzeniem mija co najmniej kilka miesięcy, co doprowadza do pewnych rozbieżności.

Dlatego spora część samochodów zgłoszonych przez policję jako skradzione, pojawi się w bazie CEPiK dopiero za kilka miesięcy, a w najgorszym przypadku dopiero w przyszłym roku. Część samochodów przedstawianych w bazie jako wyrejestrowane to egzemplarze skradzione w ubiegłym roku. Oprócz tego warto wiedzieć, że nie wszystkie skradzione samochody, których dane znajdują się w bazie policyjnej trafiają później do CEPiKu. Jest to możliwe w sytuacji, gdy pojazd uda się odzyskać i wróci do rąk właściciela.