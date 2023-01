Nowa ciężarówka taktyczna dla armii USA. Opracuje ją GM Defence [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

GM Defence ogłosiła, że wspólnie z American Rheinmetall Vehicles wygrała kontrakt na pierwszą fazę programu Common Tactical Truck (CTT) armii amerykańskiej. Ich prototyp opierał się na MAN-ie.

Pierwotnie zaproponowali ciężarówkę HX3 Common Tactical Truck (HX3-CTT), która powstała na podstawie MAN-a, co jak firmy przekonywały pozwoli na „zoptymalizowane koszty cyklu życia", a także solidny łańcuch dostaw. Jednak firmy nie wdawały się w wiele szczegółów. Zagwarantowały jednak większą mobilność na drogach i w terenie, a także pozwoli w przyszłości na autonomiczne działanie.

American Rheinmetall zauważył, że rodzina HX3 mogą pełnić wiele funkcji w armii i ma wytrzymałą kabinę, chociaż ma duże przeszklenia dla lepszej widoczności. Ciężarówka ma podobny system kamer, który wykorzystuje Chevrolet Suburban. Mówiąc o tradycyjnych funkcjach motoryzacyjnych, firma wspomniała również o tempomacie adaptacyjnym, ostrzeżeniu o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i wspomaganiu hamowania awaryjnego.

Od strony wojskowej, przeprojektowana została kabina o ulepszonej ergonomii, przestronnych schowkach i cyfrowym trybie zaciemnienia, czyli odcina pojazd od wszelkich forma transmisji danych – zarówno odbiór jak i nadawanie. Wspomniano również o ulepszonej ochronie przed minami i improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi oraz możliwościach aktywnej samoobrony.

Program Common Tactical Truck ma na celu znalezienie zamiennika dla obecnych ciężkich ciężarówek taktycznych armii. Jest to program wieloetapowy, ale zwycięzca będzie szczęśliwy. Armia USA potrzebuje do 40.000 ciężarówek o wartości do 14 miliardów dolarów.

Oprócz American Rheinmetall Vehicles / GM Defence kontrakty na dalszy rozwój otrzymały również takie firmy jak Mack Defence, Navistar Defence i Oshkosh Defence.