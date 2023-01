Polacy ścigali skradzione auta, złodziej chciał przejechać kobietę. Sceny jak z filmu akcji

We wschodniej części Londynu doszło do zdarzenia, w którym wzięli udział Polacy. Małżeństwo podążało za sprawcą kolizji, który uszkodził ich samochód. Nie wiedzieli jednak, że bmw i jadący za nim bentley zostały skradzione. Podczas pościgu doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji. Dramatyczne nagrania uczestników i świadków trafiły do sieci.

Fot. screen z YouTube (nas khan)