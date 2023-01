Najlepsze motoryzacyjne aukcje WOŚP. Ciągle możesz licytować [LISTA]

Jeśli żałujesz, że nie zdążyłaś albo nie zdążyłeś wrzucić banknotów do skarbonki WOŚP, nic straconego! Możesz nadrobić to niedopatrzenie, licytując rozmaite przedmioty i usługi wystawione przez dobrych ludzi w ramach akcji organizowanej na portalu Allegro pod hasłem "Rzeczy od Serca". Więcej motoryzacyjnych wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tegoroczna oferta "Rzeczy od Serca" obrodziła w motoryzacyjne atrakcje. Większość aukcji wciąż trwa, w przypadku niektórych zostało już tylko kilkanaście godzin, jeśli chodzi o inne, na licytowanie macie znacznie więcej czasu — od trzech do 12 dni.

Postanowiliśmy zebrać najciekawsze licytacje o tematyce motoryzacyjnej. Licytacje zorganizowane przez dziennikarzy motoryzacyjnych już się zakończyły, ale kwoty uzbierane przez Patryka Mikiciuka (130 100 zł) i Mikołaja Sokoła (45 659 zł) są imponujące. O czapce motocyklowego mistrza świata Superbike pisaliśmy wcześniej, ale interesujących ofert jest znacznie więcej.

Motoryzacyjnych aukcji na Allegro jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie

Tylko do 31 stycznia macie czas na licytację przejazdu zabytkowym autobusem Jelcz 272 MEC, czyli "ogórkiem" kabrio, ufundowanego przez Michała Maliczkiewicza z Departamentu Spraw Społecznych Miasta Wrocławia. Również do jutra można licytować przejazd zabytkową polewaczką po ulicach Warszawy zorganizowany przez firmę BYŚ. Natomiast dzięki MPK Wrocław można sobie kupić dźwig na podwoziu ciężarówki Star 266.

Firma Centrum TMT Moto Group Świdnica zaoferowała na sprzedaż pięknego Opla Mantę, jego cena już przekroczyła 75 tys. zł. Fani włoskiej motoryzacji mogą licytować obraz Macieja Bielewicza, który uwiecznił sportowe Maserati MC20 Cielo. Ufundował go dziennikarz motoryzacyjny i osobowość telewizyjna Adam Kornacki.

Fani motorsportu mogą licytować kombinezon żużlowy motocyklisty Grega Hancocka oraz drugi należący do driftera Piotra Więcka. Tramwaje Warszawskie oferują kolację z trenerem koszykarskiej Legii Wojciechem Kamińskim oraz kapitanem drużyny Łukaszem Koszarkiem, która zostanie zorganizowana w wagonie, przejazd najstarszym warszawskim tramwajem, a także przejazd w kabinie całkiem nowego modelu tramwaju Warsolino 140N.

To nie koniec. Grupa motocyklistów "Moto Turysta" oferuje oryginalną winylową płytę z festiwalu Woodstock '69 oraz sprzęt, na którym można jej słuchać. Aktor Maciej Musiał zabierze was na kebab wyjątkowym Ferrari 512 TR, czyli słynną Testarossą, a firma ASO — organizator Rajdu Dakar wraz z Sujit Angello Das i Robert Sienkiewicz oferuje statuetkę beduina z podpisami zawodników: Eryka i Marka Goczałów.

Jak poznać auta grupy Speed? To proste, jeśli wiesz, gdzie patrzeć

Licytacji motoryzacyjnych z okazji WOŚP jest tak dużo, że pewnie kogoś pominęliśmy, za co przepraszamy. Szukajcie ich na portalu Allegro, który pomaga najweselszej orkiestrze na świecie już od wielu lat. Kwota deklarowana we wszystkich 182 133 aukcjach 30 stycznia 2023 r. przekroczyła 23 518 685 zł. Platforma nie pobiera za nie prowizji, dzięki czemu cały zysk idzie na pomoc potrzebującym. Oby robiła to do końca świata i jeden dzień dłużej!

Pieniądze zebrane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w 2023 roku zostaną przeznaczone na pomoc służbie zdrowia w walce z sepsą. Z najnowszych badań wynika, że ta niekontrolowana gwałtowna reakcja organizmu na zakażenie jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2017 r. 11 milionów osób zmarło z jej powodu. W Polsce nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie, ale chodzi o co najmniej 20 tys. przypadków śmiertelnych każdego roku.