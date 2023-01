Ratują życie pilotom, coraz częściej używają ich kierowcy. Czy flara zamiast trójkąta ostrzegawczego jest legalna?

Skoro flary sprawdzają się w lotnictwie, może dałoby się przenieść je także do segmentu motoryzacyjnego? Czerwone światło jest bardziej widoczne od trójkąta ostrzegawczego. A to dopiero początek zalet flary. Tylko czy są one legalne?

