Pan Sławomir nadal zagrożony karą. Kwota 1,5 mln zł rośnie, urzędnicy nie odpuszczają

Sprawa wulkanizatora z Suwałk pokazuje, jak dużą władzę i praktycznie żadną odpowiedzialność mają urzędnicy. Mogą bez uzasadnienia i konsekwencji nakładać wielomilionowe kary i podejmować rozbieżne decyzje.

Sprawa pana Sławomira Jakubowskiego rozpoczęła się w 2018 roku. Podarował fundacji Dziedzictwo Suwalszczyzny 80 używanych opon do ciężarówek. Ogumienie miało trafić do specjalnego, ekologicznego ogrodu budowanego w miejscu zniszczonym przez bobry. Przedsiębiorca dostarczył na własny koszt opony, które mógł oddać bezpłatnie lub za niewielką opłatą do utylizacji.

Wkrótce po przekazaniu opon został ukarany mandatem w wysokości 300 zł przez Inspektorat Ochrony Środowiska. Przekazał ogumienie firmie, która nie miała zezwoleń na przetwarzanie odpadów. Grzywnę unieważnił wójt gminy Suwałki. Decyzję uzasadnił faktem, że opony zostały odebrane w celu modernizacji terenu, jako umocnienie nadbrzeży stawu. Dlatego w jego ocenie nie są odpadami.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po długim postępowaniu unieważniono decyzję wójta. Fundacja Dziedzictwo Suwalszczyzny w grudniu 2020 roku rozmontowała konstrukcję z opon i oddała je wulkanizatorowi. Ostatecznie opony trafiły do firmy zajmującej się utylizacją.

Rok później pan Sławomir otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urzędnicy naliczyli karę za składowanie odpadów na prywatnej działce położonej na terenie obszaru chronionego. Urzędnicy wyliczyli, że pan Sławomir musi zapłacić za to 1,12 mln kary wraz z odsetkami, czyli w sumie 1,4 mln zł. Decyzję zaskarżono do WSA.

W październiku 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił karę nałożoną na przedsiębiorcę i wydał postanowienie, w którym nakazał organom administracyjnym ponowne rozpatrzenie sprawy. Urzędnicy mieli kilka opcji, ale wybrali tę, która oznacza kolejne kilka lat batalii przed sądami.

Jest wyrok w sprawie 1,5 mln kary dla pana Sławomira z Suwałk. Niestety, to nie koniec sprawy

Jak informuje Polskie Radio Białystok, Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Białymstoku, złożyło skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To oznacza, że sprawa zostanie przekazana do kolejnej instancji - Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pełnomocnik przedsiębiorcy w rozmowie z mediami wskazywał, że działanie urzędników w tej sprawie jest bulwersujące. W jego ocenie próbują uzyskać korzystny dla siebie wyrok bez przedstawiania merytorycznych uzasadnień. W skardze kasacyjnej są kwestionowane fakty, które dotychczas nie budziły żadnych zastrzeżeń.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazywał w uzasadnieniu wyroku, że organy administracyjne w niewystarczający sposób pochyliły się nad sprawą, a uzasadnienie zaskarżonej decyzji było "niechlujnie" przygotowane. W odwołaniu organ podtrzymał twierdzenia organu pierwszej instancji i nie odwołał się do zastrzeżeń skarżącego. Urzędnicy nie uzasadnili, dlaczego przekazanie opon uznali za składowanie odpadów, a nie odzysk.

Zanim sprawa zostanie rozstrzygnięta, minie jeszcze sporo czasu. Trwające postępowanie wstrzymuje egzekucję kary, ale nie zatrzymuje okresu naliczania odsetek. Dlatego z każdym dniem kwota potencjalnej kary rośnie. Mając na uwadze co najmniej dwuletni okres oczekiwania na orzeczenie NSA, same odsetki w tej sprawie wyniosą prawie 400 tys. zł. Tym samym kwota zobowiązania wzrośnie do 1,75 mln zł.

Taka kwota to w zasadzie odroczone widmo straty całego dorobku życia i bankructwa firmy działającej legalnie przez 40 lat. Nie wspominając już o konsekwencjach wieloletniego stresu i rozstroju zdrowia przez kilka lat batalii sądowej. Trudno oczekiwać w polskich realiach, żeby urzędnik kiedykolwiek poniósł konsekwencje swoich decyzji.