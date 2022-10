Jest wyrok w sprawie 1,5 mln kary dla pana Sławomira z Suwałk. Niestety, to nie koniec sprawy

Pisaliśmy niedawno o Panu Sławomirze, który w dobrej wierze oddał lokalnej fundacji 80 zużytych opony. Po kilku latach dostał karę w wysokości miliona złotych oraz blisko pół miliona odsetek. Sprawa trafiła w końcu nie tylko do mediów, ale także do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który uchylił skandaliczną decyzję. Niestety, ale to jeszcze nie koniec sprawy.

