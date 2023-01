Znak B-18 to znak STOP dla dużych SUV-ów? Coraz częściej. Tego nie sprawdzisz w polu F2

Ograniczenia dotyczące masy samochodu jeszcze jakiś czas temu dla kierowców osobówek były raczej ciekawostką, a przejmowali się nimi głównie jeżdżący dostawczakami. Jednak z roku na rok samochody rosną, puchną od wyposażenia, a ich napędy coraz częściej są zelektryfikowane. Wszystko to przekłada się na kolejne kilogramy. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Ceny paliw na stacji w Chorwacji

Kto może parkować na chodniku?

Znakomitym przykładem może być parkowanie na chodniku. Prawo o ruchu drogowym w art. 47 ust. 1 wyraźnie mówi o tym, że na chodnikach mogą się zatrzymywać wyłącznie pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony. W czasach elektryfikacji DMC przekraczające 2,5 tony staje się coraz częstsze. Niekoniecznie w samochodach-gigantach.

DMC znajdziecie w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Sprawdźcie rubrykę "F2".

Parkowanie zbyt ciężkim autem na chodniku skończy się takim samym mandatem, jak w przypadku auta źle zaparkowanego. To oznacza karę wynoszącą 100 zł i 1 punkt karny. Gdzie zatem mają zatrzymywać się SUV-y, ciężkie limuzyny i dostawczaki? Nie na chodniku, a jedynie na miejscach do tego wyznaczonych - tj. oznakowanych parkingach przy drogach lub wyznaczonych miejscach postojowych. Chodniki nie są bowiem przystosowane do tak dużych obciążeń - przez to mogą niszczeć i deformować się.

Kierowcy znowu zaczną na potęgę wciskać przycisk do szyb. Ma ukrytą funkcję na zimę

Znak B-18 - co znaczy. O jaką masę chodzi?

Większość kierowców myśli, że podana na znaku drogowym masa to masa własna pojazdu albo jego dopuszczalna masa całkowita (tzw. DMC). Jedni i drudzy się mylą. Definicja znaku zakazu B-18 jest bowiem następująca:

Znak drogowy B-18 "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad X t", gdzie X oznacza liczbę ton i ma zastosowanie na drogach, których nośność jest niewystarczająca dla pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń.

O co chodzi z rzeczywistą masą całkowitą? To pułapka, która czyha na kierowców. Masę własną oraz DMC można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym każdego pojazdu. Znacznie trudniej określić jego rzeczywistą masę całkowitą. Rzeczywista masa całkowita to mówiąc w uproszczeniu masa pojazdu w danym momencie. Powinna zawsze zawierać się pomiędzy masą własną, a DMC, ale nie ma stałej wartości, bo zależy od aktualnej masy kierowcy, kompletu pasażerów i przewożonych ładunków. W przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej rzeczywistej masy.

Znak B-18 jest stawiany przed drogami o obniżonej nośności, które mogą ulec uszkodzeniu po przejeździe ciężkiego pojazdu.

Właściciele tych aut od stycznia będą mogli przyspieszyć na niemieckich autostradach

Znak B-18 - już nie tylko samochody ciężarowe, coraz częściej osobówki

Chodzi o inną masę niż DMC, ale problem jest identyczny. Duże elektryczne samochody (niektóre pluginy też) z łatwością mogą przekroczyć rzeczywistą masę ze znaku B-18. Poniżej zamieściliśmy zdjęcie BMW iX. Z pasażerami i bagażem może ważyć ponad trzy tony. Elektryczny SUV BMW to tylko przykład. Modele innych producentów tych rozmiarów również nie powinny wjeżdżać za znak z "2,5 t".

BMW iX xDrive50 fot. ŁK