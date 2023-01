Niemcy już od jakiegoś czasu dopuścili do ruchu po drogach publicznych pojazdy autonomiczne. Jednak do tej pory obwarowali je licznymi ograniczeniami. Po pierwsze, samochody takie mogą poruszać się w trybie autonomicznym tylko na wyznaczonych odcinkach dróg. Po drugie, do tej pory auta takie mogły rozpędzać się maksymalnie do 60 km/h.

Od stycznia ma to się jednak zmienić. Rząd zdecydował wykonać kolejny ukłon w stronę autonomicznej motoryzacji i zwiększyć dopuszczalną prędkość takich aut na autostradach. Od początku roku pojazdy takie pojada już znacznie szybciej – będą mogły rozpędzić się już do 130 km/h.

Jednak z doniesień "Automobilwoche" wynika, że zwiększenie prędkości od 1 stycznia jest na razie tylko czysto hipotetyczne, ponieważ wydane rozporządzenie nie zostało jeszcze wdrożone. Nadal brakuje dostosowania i certyfikacji rozporządzenia do przepisów ruchu drogowego przez Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA). To oznacza, że pojazdy autonomiczne nadal muszą stosować się do ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przepisy przepisami, ale brakuje jeszcze aut

Warto wspomnieć, że samochody z system „Drive Pilot" i 3. poziomem autonomicznym ma już w ofercie Mercedes – mowa o Klasie S i EQS. To właśnie Mercedes jako pierwszy uzyskał międzynarodową homologację pozwalającą mu na jazdę półautonomiczną. Te pojazdy mogą jednak poruszać się we wspomnianym trybie z prędkością do 60 km/h.

Jednak zmiana niemieckich przepisów nie oznacza, że skorzystają z nich właściciele wspomnianych modeli Mercedesa. Co prawdy technicznie wspomniane auta z systemem „Drive Pilot" mogłyby poruszać się w trybie autonomicznym z prędkością 130 km/h, to w praktyce wymaga to zdobycia przez Mercedesa kolejnej homologacji.

„Automobilwoche" zapytał zatem o plany Mercedesa. Rzeczniczka jednak odpowiedziała wymijająco, stwierdzając, że „obecnie nie wiadomo, kiedy Drive Pilot uzyska homologację do 130 km/h". Z odpowiedzi wnioskować też można, że producent najpierw chce dokładnie przeanalizować poszczególne parametry i możliwości swoich systemów, zapewne po to, aby uniknąć takich wpadek, jakie zalicza Tesla.