Całkiem nowy Hyundai Kona. Crossover urósł i zachował trzy rodzaje napędu

Zupełnie nowa Kona swoją stylistyką częściowo nawiązuje do większego modelu Tucson. W elementach oświetlenia natomiast łatwo się doszukać podobieństw do modeli w pełni elektrycznych - Ioniq 5 i Ionig 6. Przednie i tylne lampy są horyzontalne. Wariant EV wyróżnia się dodatkowo motywem świecących pikseli. Nadkola podobnie jak w poprzedniku zintegrowano z przednimi i tylnymi lampami. Po raz pierwszy w modelu Kona będzie można wybrać 19-calowe obręcze aluminiowe.

Wersja elektryczna odróżnia się designem przede wszystkim przedniej części nadwozia. W gamie nie zabraknie też inspirowanego sportami motorowymi wariantu N Line, cechującego się bardziej agresywnymi zderzakami, podwójną końcówką wydechu i listwami progowymi w kolorze srebrnym. Wnętrze również będzie ozdobione smaczkami nawiązującymi do sportu.

Koreańczycy o sportowej odmianie N na razie nie mówią ani słowa. Na temat szczegółów zastosowanych jednostek napędowych również nie ma informacji. Wiadomo jedynie, że na rynek trafią auta w trzech wariantach napędu - spalinowym, hybrydowym i elektrycznym.

Nowy Hyundai Kona Fot. Hyundai

Większa i nowocześniejsza kabina

Wyżej zawieszony nad ziemią samochód nieco urósł, co przełożyło się na przestronniejsze i wszechstronniejsze wnętrze (długość 4350 mm, szerokość 1825 mm, wysokość 1580 mm). Rozstaw osi powiększono o 60 mm (2660 mm), co przełożyło się na zwiększoną o 77 mm przestrzeń na nogi. Więcej o 11 mm jest obszaru nad głowami w drugim rzędzie siedzeń w porównaniu z poprzednią generacją. Przednie fotele zaprojektowano tak, aby zabierały mniej przestrzeni we wnętrzu.

W celu zwiększenia komfortu kierowcy i pasażerów otoczenie zostało zaprojektowane od podstaw. W aucie nie znajdziemy już tradycyjnej dźwigni zmiany biegów. Dźwignia umieszczona przy kierownicy pozwoliła na wygospodarowanie miejsce na otwartą konstrukcję konsoli środkowej, która zapewnia więcej miejsca na rzeczy. Na desce widnieją dwa zintegrowane wyświetlacze o przekątnej 12,3". Co więcej, dla zachowania dobrej ergonomii inżynierowie pozostawili w panelu środkowym sekcję przycisków i pokręteł.

W wyposażeniu pojawi się system pamięci do regulacji pozycji siedzeń i wiele portów ładowania, w tym system ładowania bezprzewodowego, zapewniając więcej wygody. W ramach technologii Digital Key 2.0, auto można zamykać, otwierać i uruchamiać za pomocą cyfrowego kluczyka, dzięki komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), dostępnej w smartfonach lub inteligentnych zegarkach.

Crossover nafaszerowany systemami wsparcia kierowcy

Aktualizacje systemu nowej generacji auta będą łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki elektronicznej technologii sterowania poprzez aktualizacje oprogramowania Over-the-Air (OTA). Pozwala to właścicielom samochodów zaoszczędzić na kosztach i stale utrzymywać najnowsze oprogramowanie w ich samochodach, dzięki aktualizacjom. Ambientowe oświetlenie jest również obsługiwane przez aktualizacje OTA umożliwiające poprawę działania i wprowadzanie nowych funkcji.

Kierowca będzie mógł liczyć na zaawansowane systemy wspomagające kierowcę (ADAS), takie jak: Asystent unikania kolizji czołowych (FCA), Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA), Asystent monitorowania martwego pola (BCA), Ostrzeganie o bezpiecznym wysiadaniu (SEW), Inteligentny asystent ograniczeń prędkości (ISLA), System monitorowania uwagi kierowcy (DAW), Widok z martwego pola (BVM) i Asystent świateł drogowych (HBA). Wyposażenie obejmuje również różne funkcje ułatwiające jazdę, takie jak Inteligentny tempomat (SCC), Inteligentny tempomat oparty na nawigacji (NSCC), Asystent utrzymania pasa ruchu (LFA) i Asystent jazdy autostradowej (HDA).

Przy parkowaniu pomoże system kamer 360 stopni (SVM), Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym z unikaniem kolizji (RCCA), czujniki parkowania przednie i tylne (PDW), Asystent unikania kolizji podczas cofania (PCA) i Asystent zdalnego parkowania (RSPA).

