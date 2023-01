Kierowców czeka aż 41 dni wzmożonych kontroli. Policja nie będzie miała litości

O sytuacji drogowej w Polsce opowiadamy również w raportach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Zauważyliście opady śniegu za oknem? A więc dobrze się składa. Bo właśnie w Polsce startują ferie zimowe 2023. Wypoczynek dzieciaków został podzielony na województwa. W sumie zatem okres wyjazdowy potrwa od 16 stycznia aż do 26 lutego. To dokładnie 41 dni.

Policja ma dbać w ferie o bezpieczeństwo na drogach. Jak?

Ferie to bez wątpienia wyczekiwany czas dla uczniów. Szczególnie gdy zostanie połączony z wyjazdem na wycieczkę zorganizowaną lub z rodzicami. Niestety ferie wiążą się też z większym natężeniem ruchu i koniecznością uważniejszego dbania o bezpieczeństwo jazdy. O to drugie jak co roku postanowili zadbać policjanci. Na czym się skupią? Przede wszystkim na dwóch rzeczach:

Po pierwsze na uważnym kontrolowaniu autokarów wiozących dzieci na wyjazdy. Prośbę o kontrolę drogową pojazdu rodzice mogą zgłaszać policji lub ITD. Najlepiej skontaktować się ze służbami kilka dni przed wyjazdem. Tak, aby później zbyt długo nie czekać na przyjazd radiowozu.

Po drugie na monitorowaniu zachowań kierowców, w tym trzymania się przepisowej prędkości czy ustępowania pierwszeństwa pieszym. Ale także sprawdzaniu sposobu przewożenia pasażerów i bagażu oraz stanu technicznego pojazdów.

Radiowozy, wideorejestratory i grupa Speed. Wszystkie siły ruszą na drogi

W tym punkcie mamy zatem przestrogę dla kierujących. Bez względu na fakt czy jedziecie właśnie na ferie z dzieckiem, czy po prostu podróżujecie (np. służbowo) po kraju, jeszcze uważniej stosujcie się do przepisów. Pamiętajcie że policja dysponuje nie tylko pojazdami oznakowanymi. Po drogach poruszają się też cywilnie wyglądające wideorejestratory. A do tego do zadań związanych z feriami przydzielone zostały m.in. jednostki Speed.

Policja w czasie ferii 2023 chce zapewnić na drogach bezpieczeństwo. To oznacza że tolerancja na wykroczenia zmniejszy się. To raz. Dwa dodatkową zachętą do przepisowych zachowań powinny być wysokie mandaty.

Więcej patroli, to większe prawdopodobieństwo mandatu. Wysokiego mandatu!

Policjanci w czasie trwania ferii nie będą patrolować wyłącznie okolic kurortów wypoczynkowych. Będą monitorować każdą drogę poza terenem zabudowanym. I skupią się przede wszystkim pewnie na "drogich" i jednocześnie drastycznych wykroczeniach. I tak: