Lista niedokończonych rządowych inwestycji drogowych, a na niej ponad 1750 km dróg

Ministrowie lubią przecinać wstęgi i chwalić się nowymi drogami. W grudniu zaprezentowano już kolejny Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku). A co ze starym programem? O rozliczenie realizacji programu na lata 2014-2023 poprosił w interpelacji do prezesa rady ministrów, Michał Jaros. Według posła Koalicji Obywatelskiej "poziom realizacji programu przeznaczonego na lata 2014-2023 jest niezwykle niezadowalający". A dowodem na to ma być między innymi dość wolna rozbudowa sieci autostrad – w latach 2015–2021 powstało jedynie 178 km dróg najwyższej kategorii.

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało właśnie na zapytanie Jarosa. Jak się okazuje, rządowe inwestycje drogowe to nie tylko same wygrane bitwy i pasmo sukcesów. Lista zaplanowanych na te lata, ale niezrealizowanych inwestycji jest całkiem długa.

Największy w historii Polski program budowy dróg. Rząd wyłoży fortunę

Z dokumentów opublikowanych przez Sekretarza Stanu w MI, Rafała Webera wynika, że do końca 2022 roku nie udało się ukończyć ponad 1755 kilometrów dróg krajowych i autostrad, które obejmował poprzedni plan rządowy.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakładał wybudowanie do końca 2025 r. łącznie 3 768 km nowych dróg krajowych. (…) Zgodnie ze stanem na koniec 2022 r. w ramach ww. Programu zakończono budowę lub oddano do użytkowania 2 017,3 km dróg krajowych. W realizacji znajdowało się 1 211,6 km a w przetargu 132,8 km dróg krajowych. Pozostałe odcinki znajdowały się w przygotowaniu.

- czytamy w odpowiedzi Rafała Webera.

Ministerstwo tłumaczy się jednak, że podanej w programie liczby planowanych dróg nie można traktować, jako ostatecznej, "gdyż dla kilku inwestycji nie został wówczas określony dokładny przebieg. Ponadto liczba ta obejmuje również długość inwestycji dodanych do Programu w ramach poszczególnych jego nowelizacji".

Resort infrastruktury zastrzegł też, że niedokończone inwestycje nie zostaną porzucone. Według zapewnień Webera przesunięto je do nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

Nowe odcinki Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 bbialecka/GDDKiA

Lista niedokończonych rządowych inwestycji drogowych

Załącznik z niezrealizowanymi inwestycjami drogowymi, jaki opublikowało Ministerstwo Infrastruktury, obejmuje aż 79 pozycji. W tym siedem ważnych odcinków autostrady A2 o łącznej długości ponad 100 km. Oprócz tego odcinek autostrady A1 węzeł Bełchatów (bez węzła) ? węzeł Kamieńsk (z węzłem) o długości 24,2 km.

Na liście niezakończonych inwestycji drogowych do końca 2022 roku znalazło się aż 29 odcinków drogi S19, czyli tzw. Via Carpatii. Na realizację nadal czeka też modernizacja drogi nr 18, która ma być przekształcona w drogę ekspresową.

Nie udało się też wybudować ponad 52-kilometrowego odcinka S5 od Sobótki do Bolkowa (S3) oraz kilku odcinków drogi S7 łączącej Trójmiasto z Krakowem. Z założeń wynikało, że do końca 2022 roku powstaną m.in. odcinki od Czosnowa od węzła Siedlin oraz odcinka Widoma-Kraków.

To tylko niektóre z inwestycji wymienionych przez resort infrastruktury. Pełną listę można znaleźć w odpowiedzi MI na interpelację posła Jarosa.