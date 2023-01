Mercedes-AMG ogłasza pierwsze dostawy. Technologia z F1 w garażu szczęśliwców

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Mercedes-AMG pięć i pół roku temu zaprezentowała podczas tragów we Frankfurcie model koncepcyjny, który nazywał się Project One. Na wersję produkcyjną trzeba było jednak czekać do czerwca zeszłego roku. Przez ten czas auto straciło słowo „Project".

Zobacz wideo Czy w tym szaleństwie jest metoda? Sprawdzamy Mercedesa Klasy G, który przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,5 s

Teraz nastał moment, gdy pierwszy egzemplarz auta z silnikiem z F1 został dostarczony do klienta. Udostępniono również zdjęcia tej konkretnej sztuki.

Auto posiada tablice rejestracyjne z numerem „ON1". Jest w większości czarny, z zielonymi akcentami Petronas oraz białymi gwiazdami w tylnej jego części. Końcówka wlotu powietrza, który znajduje się na dachu, jest pomalowana na czerwono, a na grillu widnieje wyraźny biały napis „AMG".

Nie wiadomo, kto jest właścicielem pierwszego One, ale kierowcy F1 Lewis Hamilton, Nico Rosberg i David Coulthard są jednymi z tych, którzy zamówili ten samochód. Brytyjski The Sun napisał we wrześniu 2017 r., kiedy Project One został ujawniony, że pierwszy z wyżej wymienionych kierowców, spodziewa się odebrać dwa samochody, z których jeden zostanie podarowany jego ojcu Anthony'emu. Donoszono również, że potentat nieruchomości Manny Khoshbin, aktor Mark Wahlberg i gwiazda tenisa Ion ?iriac należą do 275 klientów. Właśnie do tylu sztuk ograniczony jest One.

Polak wjechał w Bramę Brandenburską i zginął. Niemieckie media: "jechał 200 km/h"

Produkcja ruszyła w sierpniu 2022 roku, a samochody są montowane w zakładzie AMG w Coventry w Wielkiej Brytanii. Skomplikowany hybrydowy układ napędowy z turbodoładowanym silnikiem V6 o pojemności 1,6 litra i czterema silnikami elektrycznymi pochodzi z działu Mercedes?AMG High Performance Powertrains w Brixworth.