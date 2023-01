Straż pożarna z Ostródy otrzymała w poniedziałek 10 stycznia nietypowe wezwanie z trasy S5. Tym razem jednak nie chodziło o pomoc w wydostaniu poszkodowanych osób z zakleszczonego auta, czy ugaszenie płonącego samochodu, ale ratunek samobójcy, który chciał skoczyć z wiaduktu pod jadące trasą samochody.

REKLAMA

Policję i strażaków zawiadomili kierowcy podróżujący wspomnianą drogą ekspresową. Ze zgłoszenia wynikało, że na krawędzi wiaduktu stoi mężczyzna, który ewidentnie ma zamiar skoczyć na trasę szybkiego ruchu. Dlatego na miejsce wysłano nie tylko patrol policji, ale także trzy zastępy strażackiem, w tym jeden wyposażony w skokochron.

Drogowcy podzielili się nagraniami z monitoringu. Zdradzili też przyczyny wypadków [WIDEO]

Po zamknięciu drogi cześć strażaków rozłożyło poduszkę ochronną pod wiaduktem, a inni w asyście policjantów udali się do mężczyzny. Niedoszłym samobójcą okazał się 35-latek. Mundurowi nawiązali kontakt ze zdesperowanym mężczyzną i jednocześnie powoli się do niego zbliżali, aż w końcu udało się go chwycić i przypiąć do barierki uprzężą alpinistyczną.

Jak relacjonuje Gazeta olsztyńska zabezpieczony mężczyzna został później przekazany pogotowiu ratunkowemu. Nie znane są powody, które zmusiły 35-latka do tej decyzji.

Źródło: Gazeta olsztyńska