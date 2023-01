Toyota GR Yaris to cywilna rajdówka. Kierowca pokazuje, co ten model potrafi

Pierwszy samochód zaprojektowany od podstaw przez sportową dywizję GR powstał z myślą o startach fabrycznej ekipy Toyoty w WRC. Auto uzyskało homologację dopuszczającą ten wyjątkowy model do ruchu drogowego.

Toyota GR Yaris to prawdziwa zabawka, która potrafi dostarczyć wiele frajdy z jazdy. Wystarczy, że kierowca posiada odpowiednie umiejętności. Możliwości japońskiego hot-hatcha doskonale pokazuje film udostępniony przez ekipę Corners.cz. Na jednej z górskich dróg samochód pokonuje zakręt efektownym slajdem.

Większość kierowców w takiej sytuacji zachowałaby wszelkie środki ostrożności, żeby uniknąć wypadku, ale nie tym razem. Kierowca doskonale wie, jaki potencjał drzemie w tym modelu i wykorzystuje go do granic możliwości. Wjeżdża w zakręt z dużą prędkością, następnie pociąga za hamulec ręczny, dociska gaz do podłogi i wykonuje piękny drift – rodem z rajdowych odcinków specjalnych.

Pod maską samochodu pracuje trzycylindrowy silnik o pojemności 1,6-litra z turbodoładowaniem. Maksymalna moc wynosi 268 KM. Jednostkę połączono z 6-biegową manualną skrzynią biegów, a napęd trafia na wszystkie koła. W modelu zamontowano mechanizm różnicowy Torsen na obu osiach.