Kary za brak OC 2023. Aż dwie podwyżki i kolejne rekordy. Już około 7000 zł

W 2023 r. pensja minimalna to 3490 zł brutto, więcej niż przed rokiem. To oczywiście oznacza, że wzrosła też kara za brak obowiązkowej polisy OC samochodu. Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia jest powiązana właśnie z pensją minimalną. W przypadku samochodów osobowych wynosi - 200 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku motocykli - 1/3 minimalnej pensji.

Uwaga. Od 1 stycznia 2023 r. mieliśmy już jedną podwyżkę kary za OC. Na 1 lipca 2023 r. planowane jest podwyższenie pensji minimalnej do 3600 zł. To oznacza kolejną podwyżkę. Dla właściciela osobówki z 6980 do 7200 zł.

Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu, a także liczby dni. Przykładowo, jeśli spóźnimy się z wykupieniem OC do trzech dni, to za osobówkę zapłacimy w 2023 r. 1400 zł, ale kiedy przekroczymy 14 dni, to kara wzrośnie do maksymalnych 6980 zł. Poniżej znajdziecie dokładną rozpiskę z aktualnymi stawkami.

Kara za brak OC w 2023 r., samochód osobowy:

od 1 stycznia 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 6 980 zł

Od 4 do 14 dni - 3 490 zł

Do 3 dni - 1 400 zł

od 1 lipca 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 7 200 zł

Od 4 do 14 dni - 3 600 zł

Do 3 dni - 1 440 zł

Kara za brak OC w 2023 r., inny pojazd (motocykl lub rower)

od 1 stycznia 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 1 160 zł

Od 4 do 14 dni - 580 zł

Do 3 dni - 230 zł

od 1 lipca 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 1 200 zł

Od 4 do 14 dni - 600 zł

Do 3 dni - 240 zł

Kara za brak OC w 2023 r., samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy

od 1 stycznia 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 10 470 zł

Od 4 do 14 dni - 5 240 zł

Do 3 dni - 2 090 zł

od 1 lipca 2023 r.:

Powyżej 14 dni - 10 800 zł

Od 4 do 14 dni - 5 400 zł

Do 3 dni - 2 160 zł

Kiedy polisa OC NIE przedłuża się automatycznie?

W większości wypadków ubezpieczenie OC samochodu przedłuża się automatycznie. Jednak są sytuacje, w których gapiostwo może nas słono kosztować. Kiedy? Przede wszystkim przy zakupie pojazdu. Wraz z samochodem otrzymujemy polisę OC poprzedniego właściciela. Możemy ją od razu wypowiedzieć, żeby zawrzeć nową. Ale istnieje także opcja korzystania z poprzedniego ubezpieczenia. Do jego końca jest ważne i chroni nas w każdej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że taka polisa nie przedłuży się automatycznie. Jeśli chcemy korzystać z OC poprzedniego właściciela, to zapamiętajmy, kiedy mija jej ważność. Po tej dacie musimy wykupić nowe ubezpieczenie, już na siebie.

Identycznie wygląda sytuacja, kiedy otrzymamy pojazd w spadku lub darowiźnie. Z poprzedniego OC możemy korzystać do końca ważności. Później trzeba samodzielnie zakupić polisę. Nie przedłuży się automatycznie.

Łatwo też wpaść w pułapkę nieprzedłużonego OC, kiedy zdecydowaliśmy się rozłożyć płatność na raty i nie zapłacimy jednej z nich. Brak wszystkich płatności sprawia, że ubezpieczyciel nie przedłuży nam polisy z automatu.

Ostatnią sytuacją jest krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Nie przedłuża się ono automatycznie. Taki wariant ubezpieczenia jest dostępny m.in. dla pojazdów historycznych czy pojazdów do jazd testowych. Z takiej polisy często korzystają osoby, które prowadzą działalność polegającą na handlu samochodami . Polisa zapewnia ochronę przez 30 dni i automatycznie się nie przedłuży.