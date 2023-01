Ile kosztuje ubezpieczenie AC i od czego zależy jego cena?

O ile ubezpieczenie OC musi mieć każdy właściciel samochodu zarejestrowanego w Polsce, to polisa autocasco jest produktem dodatkowym i dobrowolnym. Dlatego też jej warunki oraz zakres mogą być dobrowolnie ustalane, zatem w tym przypadku zasada: "bierz najtańszą ofertę" zupełnie nie działa, o ile zależy ci na faktycznej i wartościowej ochronie, a nietylko jej złudzeniu.

Co to jest AC?

OC chroni kierowcę od finansowych konsekwencji uszkodzenia innych pojazdów, natomiast polisa AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych, które chroni właściciela pojazdu przed finansowymi skutkami uszkodzenia własnego pojazdu lub jego kradzieży. To bardzo ogólnikowa reguła, która w praktyce obwarowana jest wieloma warunkami i wyłączeniami oraz ograniczona zakresem ochrony, na jaka decyduje się klient.

Reasumując ubezpieczenie AC zwykle chroni właściciela samochodu przed następującymi zdarzeniami losowymi:

kradzieżą pojazdu,

szkodą całkowitą,

szkodami częściowymi,

działania sił natury,

aktami wandalizmu i innymi działania osób trzecich.

Co wpływa na cenę składki AC?

To temat rzeka, jednak przede wszystkim o wyokość składki w dużej mierze decyduje wartość samochodu i zakres ochrony. Im droższe auto i szersza ochrona, tym cena polisy wyższa. Jeśli auto ma być chronione przed zalaniem, pożarem, kradzieżą i to w pełnym zakresie, bez udziałów własnych, które pomniejszają wysokość odszkodowania, polisa nie będzie tania.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest określenie ryzyka kradzieży i uszkodzeń. To firma szacuje w wywiadzie jaki robi z właścicielem. Pytania o to czy auto trzymane jest w nocy na ulicy, czy w garażu oraz to czy będzie nim jeździł ktoś poniżej 26 roku życia mają kluczowe znaczenie dla ceny polisy. Ważny jest też rejon zamieszkania właściciela oraz liczba pokonywanych rocznie kilometrów.

Kary za brak OC 2023. Aż dwie podwyżki i kolejne rekordy. Już około 7000 zł

To jednak nie koniec. Na cenę wpływ ma też rodzaj rozliczania szkody. Jeśli zdecydujesz się na rozliczenie bezgotówkowe naprawa odbędzie się bez dodatkowego stresu, szybko i z minimum formalności (ubezpieczyciel wyznaczy zakład, który naprawi auto i sam się z nim rozliczy), ale cena polisy poszybuje w górę. Jeśli zdecydujesz się na tzw. rozliczenie kosztorysowe, składka AC będzie niższa, ale ryzyko wypłaty zaniżonego odszkodowania i ewentualnej batalii z ubezpieczycielem znacznie wyższe.

Jak wartość samochodu wpływa na składkę AC?

Tak jak wspominaliśmy, wartość auta jest kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę polisy. Jak wygląda ta zależność, dobrze pokazuje przykład firmy Rankomat, która wykonała symulacje składki AC dla tego samego właściciela, dla tego samego modelu (Skody Fabii) jednak dla modeli o różnej wartości rynkowej.

Przykład: Samochód to Skoda Fabia z 2015 roku o wartości ponad 23 tys. zł. Porównywarka sprawdziła, jak zmieni się najtańsza oferta AC, gdy właściciel zgłosi do ubezpieczenia droższy model.

Skoda Fabia 1.0 Active z 2015 roku o wartości 23 450 zł - cena polisy: 774 zł

Skoda Fabia 1.4 Monte Carlo z 2015 r. o wartości 26 760 zł - cena polisy: 799 zł

Skoda Fabia 1.0 Ambition z 2021 r. o wartości 37 160 zł - cena polisy: 826 zł

Skoda Fabia 1.4 TSI R5 DSG z 2018 r. o wartości 42 500 zł - cena polisy: 961 zł

Dane: Na podstawie kalkulacji w porównywarce OC i AC z 26.09.20

Jak obniżyć cenę polisy AC jednocześnie nie psując jej?

Wysokość składki obniży nienaganna historia ubezpieczeniowa - niestety historia OC nie ma znaczenia w tym przypadku - oraz profil kierowcy. Ubezpieczyciele zdecydowanie preferują (inaczej mówiąc uważajaą za mniej ryzykownaych) odoby w średnim wieku, posiadające rodzinę i mieszkające po za dużymi aglomeracjami, gdzie kradnie się najwięcej pojazdów. W takich przypadkach kierowcy mogą liczyć na spore zniżki. Niestety, w kwestii zniżek, czy choćby miejsca zamieszkania nie da się wiele zrobić. Jednak składkę da się obniżyć w inny sposón. Oto kilka trików:

1. Zrezygnuj z ochrony, której nie potrzebujesz. Niektóre towarzystwa pozwalają na. dodatkowe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, np. kół itd.

2. Zdecyduj się na udział własny. To zwykle procentowy udział w szkodzie. Jeśli wynosi 10 proc. to w przypadku szkody, dostaniesz odszkodowanie w wysokości 90 proc. wyceny szkody.

3. wybierz wariant kosztorysowy naprawy, a nie bezgotówkowy. To znacznie obniża składkę, ale jednak niesie za sobą ryzyko dodatkowego stresu. Zwykle jednak można wywalczyć odpowiednie odszkodowanie. Jak? To już temat na oddzielny artykuł.

4. Kupuj ubezpieczenia w pakietach.

5. Nie zgadzaj się na zawyżanie wartości pojazdu podczas zawierania ubezpieczenia - w przyapdku szacowania wartości szkody zwykle i tak nic to nie daje, a podnosi składkę polisy.

6. Płać skłądkę jednorazowo - nie rozbijaj jej na raty.