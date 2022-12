Pijany kierowca BMW zjechał po schodach w centrum Krosna. Policję powiadomił pieszy

Policjanci z Krosna poinformowali o niebezpiecznym zdarzeniu, jakie w środę 28 grudnia około godz. 11.30 miało miejsce w rejonie krośnieńskiego Rynku. Kierowca samochodu marki BMW zjechał pojazdem po schodach przy ul. Blich, po czym włączył się do ruchu na ul. Legionów i odjechał. Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że mężczyzna prowadzący SUV-a dodatkowo omal nie potrącił znajdującego się w tym czasie na schodach pieszego.

Policję zaalarmował świadek, który uniknął potrącenia oraz zdołał zapisać numery rejestracyjne pojazdu. Funkcjonariusze bez trudu ustalili do kogo należy BMW, a także kto siedział za kierownicą auta w chwili zjazdu ze schodów.

Piratem drogowym okazał się 56-latek. Niedługo po zgłoszeniu mieszkaniec Krosna został zatrzymany na terenie jednej z prywatnych posesji na terenie miasta. Badanie stanu trzeźwości wykazało około 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Odnaleziony został również samochód z wyraźnymi uszkodzeniami karoserii, jakie powstały w wyniku przejazdu po schodach.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze ustalili, że 56-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a jego BMW X3 nie jest ubezpieczone oraz od ponad dwóch lat nie zostało poddane obowiązkowemu badaniu technicznemu. Szczegółowe okoliczności tego niecodziennego zdarzenia ma wyjaśnić trwające postępowanie.

Pijany kierowca jest przestępcą

Dla przypomnienia, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym do 2 lat pozbawienia wolności, zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do nawet do 15 lat oraz wysoką grzywną. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna grzywna za jazdę bez uprawnień do kierowana pojazdami mechanicznymi wynosi 1500 złotych.

