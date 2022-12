Burza śnieżna zbiera śmiertelne żniwa w USA. Kierowcy uwięzieni w samochodach

Burza śnieżna w USA wprowadziła stan klęski żywiołowej w Nowym Jorku oraz uniemożliwiła normalne funkcjonowanie w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych. Przez kilkadziesiąt godzin spadły z nieba tony śniegu, które doprowadziły do śmierci kilkudziesięciu osób w całym kraju. Ponad połowa ofiar to mieszkańcy Nowego Jorku i okolic.

W samym hrabstwie Erie, w stanie Nowy Jork, przez trzy doby spadł ponad metr śniegu. We wtorek nad ranem urzędnicy wprowadzili zakaz używania samochodów w takich miastach jak Buffalo i Lackawanna. Wszystko z powodu tragicznych sytuacji, do których dochodziło przez ostatnie dni.

Wiele osób zginęło w wypadkach na śliskich i zaśnieżonych ulicach lub zatrzymując samochód na poboczu drogi w poszukiwaniu schronienia. Dochodziło również do zamarznięcia osób uwięzionych w kabinie samochodu. Niektórzy kierowcy spędzili nawet dwa dni bez możliwości wyjścia z auta. Liczba ofiar z pewnością wzrośnie, gdy polepszą się warunki i rozpocznie się mozolny proces sprzątania po burzy śnieżnej.

Pojazdy służące do udzielania pierwszej pomocy były tak samo narażone na unieruchomienie przez śnieg jak zwykłe samochody osobowe. W pewnym momencie doszło do sytuacji, gdy prawie wszystkie pojazdy należące do Gwardii Narodowej, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego były unieruchomione przez opady śniegu.

Porzucone i zablokowane w śniegu auta będą teraz wyzwaniem dla służb porządkowych, ponieważ utrudniają skuteczne odśnieżanie drogi przez pługi śnieżne. Do wyciągania samochodów ze śnieżnych zasp używa się nawet wózków widłowych.

W USA zaparkowane samochody same uciekają z podwórek

Skutki zamieci śnieżnej najbardziej dotknęły Nowy Jork i jego okolice. W miastach takich jak Orlando i Houston zanotowano najniższe temperatury w historii. Średnie temperatury w centralnej części Stanów Zjednoczonych spadły grubo poniżej zera. W ciągu kilku dni z powodu burzy śnieżnej odwołano prawie 5 tys. lotów w całym kraju.