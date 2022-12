Koszmarne potrącenie w Czyżowicach. Pijany pieszy siedział na jezdni [WIDEO]

Do bardzo groźnego potrącenia doszło w zeszły wtorek (20.12) w Czyżowicach (woj. śląskie). Kierowca, jadąc w obszarze niezabudowanym, napotkał na swojej drodze pijanego pieszego, który siedział na jezdni. Niestety, zmotoryzowany dostrzegł go za późno, co poskutkowało kolizją.

