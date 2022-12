Dyrektor Toyoty stoi przy swoim. Elektryki to nie jedyna przyszłość motoryzacji

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Czy samochody elektryczne to przyszłość motoryzacji i jedyna droga na jej rozwój? Akio Toyoda twierdzi, że nie, a co więcej uważa, że należy do „milczącej większości" w świecie motoryzacji.

Zobacz wideo Nowe BMW i7 z imponującym Theater Screen w Studiu Biznes

Podczas wywiadu udzielonego tajlandzkim dziennikarzom, Toyoda twierdzi, że kluczowe jest rozwijanie wielu różnych napędów, w tym hybryd, hybryd plug-in, pojazdów na wodór i elektrycznych. Próbuje do tego przekonać, pomimo faktu, że większość kluczowych producentów samochod闚 już zdeklarowało się, że w przyszłości będą produkować wyłącznie auta elektryczne.

Toyoda twierdzi, że większość przedstawicieli motoryzacji uważa, że pojazdy elektryczne to nie jest jedyna opcja dla przyszłości branży. Jednak jest to obecnie mocny trend, dlatego nikt nie próbuje się mu sprzeciwić, ale nie powinno się ograniczać tylko do jednej wizji motoryzacji.

Prezes japońskiej firmy od dawna próbuje przekonać do swojej wizji przyszłości branży. Przyznał, że jego wysiłki, by przekazać swój punkt widzenia zainteresowanym stronom i urzędnikom państwowym, okazały się męczące, ale jak powiedział The Wall Street Journal, alternatywy dla pojazdów elektrycznych zaczęły otrzymywać cieplejsze przyjęcie wśród urzędników państwowych i mediów.

Trzeba zauważyć, że jak wcześniej wspomniano producenci zdeklarowali się do produkcji samochod闚 elektrycznych, to nadal większość ich pieniędzy spływa ze strony aut o napędzie tradycyjnym. Te pieniądze napędzają rozwój aut elektrycznych.

Słuchaliśmy Chopina z 17 głośników. Moto Spacer po Żelazowej Woli i Brochowie

Podczas prezentacji elektrycznego Hiluxa Toyoda powiedział:

Aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, musimy pamiętać, że prawdziwym wrogiem jest węgiel, a nie konkretny układ napędowy. Szczerze mówiąc, pojazdy typu BEV nie są jedynym sposobem na osiągnięcie światowych celów neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. W Toyocie wierzymy w tworzenie pełnego portfolio produktów ograniczających emisję dwutlenku węgla dla naszych klientów, począwszy od hybrydowych pojazdów elektrycznych, pojazdów elektrycznych typu plug-in, samochodów elektrycznych na baterie i pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi.

Ciekawe czy rzeczywiście funkcjonuje grupa producentów, którzy zaliczają się do „milczącej większości" i czy rzeczywiście, gdyby nie duży nacisk na samochody elektryczne zdecydowaliby się na inne rozwiązania? Toyoda mówi o tym wprost, może jeszcze czeka nas zmiana kursu ku innym napędom.