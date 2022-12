Posypią się mandaty. Od dzisiaj wzmożone policyjne kontrole na drogach. Drony, nieoznakowane radiowozy i SPEED

Jak co roku podczas świąt Bożego Narodzenia policjanci ruchu drogowego będą prowadzić szeroko zakrojone kontrole, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Policjanci kontrolować będą m.in. prędkość, trzeźwość kierowców, ustawienie świateł, stan techniczny pojazdów, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci. Kontrole będą dotyczyć nie tylko kierowców, ale także i pieszych. W ich przypadku monitorowany będzie sposób zachowania na pasach oraz posiadanie odblasków, obowiązkowych dla przechodniów po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

REKLAMA

Boże Narodzenie. Liczne kontrole na drogach

Jak przekazał PAP nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - "Od piątku do wtorku na drogi wyjedzie zwiększona liczba patroli, również z grup SPEED. Wzmożone działania na drogach prowadzone są głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego".

W wypowiedzi udzielonej redakcji portalu dziennik.pl nadkom. Opas zaznaczył, że kierowcy łamiący przepisy nie mają co liczyć na łagodne traktowanie - "[...] choć przede wszystkim na celu będziemy mieć hasło "pomocy i ochrony" uczestników ruchu drogowego, to ostrzegamy, że dla kierowców, którzy popełnią rażące wykroczenia, taryfy ulgowej nie będzie".

Po jakiej ilości alkoholu można jechać autem?

Policja w akcji wykorzysta wszystkie dostępne środki. Wezmą w niej udział m.in. drony. Przy ich użyciu policjanci będą kontrolowali zwłaszcza rejony w pobliżu przejść dla pieszych. Oprócz tego na drogi wyjedzie także więcej nieoznakowanych radiowozów.

Przy okazji nadkom. Opas przypomniał, że zmienna pogoda może bardzo utrudnić warunki na drogach - "Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze tak, byśmy szczęśliwie dojechali do swoich bliskich. Jeśli jest to możliwe, wyjedźmy wcześniej, byśmy nie musieli się spieszyć i stresować korkami, które w tym okresie bywają trudne do uniknięcia. Dlatego, też przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy, czy samochód jest sprawny, zwróćmy uwagę na to czy wszystkie światła mamy sprawne, czy pojazd ma ważne badania techniczne i czy wszystkie płyny są uzupełnione".

Zobacz wideo

Nadkomisarz zaapelował do prowadzących, by bezwzględnie nie wsiadali za kierownice pod wpływem alkoholu. Namawia również, by podczas pokonywania długich tras, zależnie od samopoczucia i doświadczenia, co jakiś czas zrobić kilkunastominutowe przerwy.

Zakaz ruchu dla niektórych pojazdów

Nadkom. Opas przypomniał o obowiązujących w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku zakazie ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów. Będzie on obowiązywał 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia w godzinach od 8:00 do 22:00.

By jeszcze bardziej zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa podczas świątecznych podróży, warto przytoczyć zeszłoroczne statystyki. W ubiegłym roku w dniach 24-26 grudnia doszło do 112 wypadków, zginęło osiem osób, a 145 zostało rannych, zatrzymano 511 nietrzeźwych kierowców. Rok wcześniej doszło do 94 wypadków, w których zginęło 31 osób, a 96 zostało rannych. Zatrzymano wówczas 556 nietrzeźwych kierowców.