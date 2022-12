Auto z rogami renifera i nosem Rudolfa. Czy grozi za to mandat?

Jak udekorować pojazd, by wyrazić swoje świąteczne emocje? Pole do popisu jest całkiem spore, ale niekoniecznie legalne. Na przykład przyozdabianie pojazdu w dodatkowe, kolorowe światełka jest wbrew prawu. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Nie można instalować na autach dodatkowych oświetleń w barwnych kolorach, ani oświetlenia emitującego błyski. W takie elementy mogą być wyposażone wyłącznie samochody uprzywilejowane.

Za kolorowe choinkowe światełka na nadwoziu, tak samo jak za tuningowe neony zainstalowane pod podwoziem, policjant wypisze mandat karny do 500 zł. Funkcjonariusz może także odebrać dowód rejestracyjny.

Restrykcje nie dotyczą natomiast różnorakich naklejek czy pełnych oklein karoserii. W ten sposób na autach można na przykład umieszczać reklamy czy wyrażać siebie. Są jednak pewne warunki, bo okleina nie może przykrywać przedniej szyby oraz szyb przednich bocznych, a także zabronione jest zasłanianie elementów oświetlenia pojazdu.

Rogi renifera i nos Rudolfa na aucie

Jeśli montuje się na nadwoziu jakieś nieświecące dodatki, nie mogą one wykraczać znacznie poza obrys karoserii. W sklepach i w internecie nie brakuje różnych gadżetów tuningowych oraz ozdób przeznaczonych do aut. W okresie Bożego Narodzenia popularnością na rynku akcesoriów cieszą się rogi renifera przyczepianie do krawędzi okien i dachu, które mają w zestawie czerwoną miękką kulkę, imitującą nos bajkowego renifera Rudolfa. Koszt takiego pluszowego zestawu wynosi od 25 do 50 zł.

Czy jazda samochodem przebranym za renifera Rudolfa jest faktycznie legalna? W polskim prawie nie ma jednoznacznego zapisu o zakazie montowania świątecznych dodatków na samochodzie. Dopóki takie ozdoby nie ograniczają pola widzenia, nie zagrażają w bezpośredni sposób nam i innym użytkownikom drogi oraz zostały w odpowiedni sposób zamocowane, kierowca nie powinien obawiać się mandatu.

Brak obaw przed mandatem nie wyklucza jednak sytuacji, że do pouczenia lub ukarania kierowcy może dojść. Jest szansa, że podczas kontroli drogowej funkcjonariusz powoła się na art. 66. ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczący pojazdów uczestniczących w ruchu, ich budowy, wyposażenia i utrzymania. Jeśli mundurowy uzna, że ozdoby naruszają zapisy prawa o tym, jak samochód ma być zbudowany, aby mógł legalnie uczestniczyć w ruchu drogowym, może dojść do wystawienia mandatu - kara wtedy wyniesie do 500 zł.

