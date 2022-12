2023 rok może zacząć się od podwyżek dla kierowców. Więcej zapłacimy za ubezpieczenie samochodu

Zobacz wideo Odwiedziliśmy garaż Magnusa Walkera w Los Angeles

Sumy gwarancyjne stanowią maksymalną kwotę, do jakiej ubezpieczyciel odpowiada z tytułu umowy ubezpieczenia OC. Są one określone przez prawo i nie mogą być niższe niż 5,21 mln euro w przypadku szkód na osobie oraz 1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu.

REKLAMA

Zmieni się wysokość sum gwarancyjnych

Teraz wysokość sum gwarancyjnych ma ulec zmianie. Tak przynajmniej przewiduje projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministerstwo Finansów. W dokumencie wysokość stawek została zaktualizowana, czyli zostały one podwyższone. Co więcej, podano je nie w euro, ale w złotych (zostały przeliczone po kursie 4,6320 zł z grudnia 2021 roku).

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że kwoty sum gwarancyjnych będą wynosić 29,8764 mln zł w przypadku szkód na osobie (bez względu na liczbę poszkodowanych) i 6,0216 mln zł w przypadku szkód w mieniu. Po przeliczeniu (wg aktualnego kursu) to odpowiednio o 5,44 mln i 1,1 mln zł więcej niż obecnie.

To oczywiście zmiana na plus, bo część poszkodowanych dzięki nowelizacji dostanie wyższe odszkodowania. Problem w tym, że maksymalne kwoty odszkodowań są wypłacane wyjątkowo rzadko. Tymczasem wysokość sum gwarancyjnych to jeden z wielu czynników, który jest brany pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy wyliczaniu składek OC dla wszystkich kierowców.

Kierowcy zapłacą większe składki za OC

Nie jest tajemnicą, że ubezpieczyciel, wyliczając składkę musi wziąć pod uwagę ryzyko utraty większej ilości środków i będzie starał się zrekompensować je sobie poprzez podwyższenie składki OC. Na razie nie wiadomo, jak bardzo zmiana wpłynie na wysokość tych składek, można przewidywać jednak, że OC w przyszłym roku będzie kierowców kosztować nieco więcej.

Projekt jest już gotowy i został skierowany przez resort finansów do konsultacji. Powinien wejść w życie prawdopodobnie na początku 2023 roku.

Warto wspomnieć też, że w czerwcu 2022 roku w życie wszedł przepis dający towarzystwom ubezpieczeniowym wgląd do ewidencji mandatów i punktów karnych. Oznacza to, że ubezpieczyciel może wycenić swoje ryzyko również w oparciu o to, jak często kierowca łamie przepisy ruchu drogowego. W przypadku części posiadaczy samochodów kolejna składka OC może nadszarpnąć budżet jeszcze bardziej.

Więcej o podwyżkach składek OC znajdziesz na Gazeta.pl