Rowerzystka wykonała 'niebezpieczny manewr'. Tego zdania jest też policja. Czy aby na pewno?

Portal eostroleka.pl zamieścił na swojej stronie nagranie z monitoringu, które pokazuje, jak pewna rowerzystka wykonała "niebezpieczny manewr" - zatrzymała się na jezdni, zsiadła z roweru i przeprowadziła go na drugą stronę, co miało doprowadzić do gwałtownego hamowania kierowcy Skody. Policja przychyla się do opinii portalu. Czy rzeczywiście jest z czego robić sensację?

