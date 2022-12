Wyjdź wcześniej, zrób co należy i jedź ostrożnie. Pośpiech wpędzi tylko w kłopoty

Niedokładne oczyszczenie auta z białego puchu i zalegającego lodu ma wpływ na ograniczą widoczność prowadzącego pojazd. Żeby pojazd był gotowy do jazdy trzeba się trochę przyłożyć. Spadający z auta śnieg stanowi zagrożenie dla innych kierowców, w związku z czym policjanci mogą zmotoryzowanemu wystawić mandat karny za zaniedbania. To pierwszy z powodów, dla którego warto wyjść wcześniej i poświęcić chwilę czasu na pracę ze zmiotką i skrobaczką do szyb.

Kolejnym powodem może okazać się wyraźna potrzeba odkopania samochodu, aby w ogóle wyjechać na drogę, a taka aktywność jest znacznie bardziej wymagająca czasowo. Przy próbie wyjazdu z głębszego śniegu najlepiej ruszać na przemian do przodu i do tyłu, ale nie dociskać maksymalnie pedału gazu, bo koła zaczną się ślizgać i kręcić w miejscu, a wtedy samochód jeszcze bardziej zakopie się w śniegu.

Po wyjechaniu na drogę, w czasie pogorszonych warunków atmosferycznych, kierowcy są zobowiązani do ostrożności. Na zaśnieżonej czy oblodzonej jezdni najlepiej sprawdzi się płynna i spokojna jazda. Nie wolno nagle przyspieszać, hamować czy gwałtownie zmieniać kierunku jazdy, gdyż może to być przyczyną poślizgu. Dla bezpieczeństwa niezbędne jest odpowiednie zwiększenie dystansu do poprzedzającego samochodu, uwzględniające wydłużoną drogę hamowania.

Jeśli jedzie się wolniej, wydłuża się czas potrzebny na dojazd w wyznaczone miejsce. Kierowcy jeżdżący zimą, powinni wziąć to pod uwagę w planie podróży i na dojazd założyć dwa razy więcej potrzebnego czasu niż zwykle.

Przypominamy, że najważniejszym czynnikiem determinującym bezpieczeństwo nasze i innych jest kierowca. Podstawą jest więc dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i do własnych umiejętności. Zachowanie bezpiecznego odstępu da czas na reakcję, a odśnieżony i sprawny technicznie samochód pozwoli na bezpieczne dotarcie do celu.

