"Boże! Skąd ona się tu wzięła? Ja jej w ogóle nie widziałem!". Film ku przestrodze

Brak dostatecznego pola widzenia może prowadzić do poważnych w skutkach zdarzeń. Zima to czas, w którym na drogach można spotkać pojazdy z oszronionymi szybami lub pokryte w całości śniegiem. Taka jazda stwarza niebezpieczeństwo. Każdy kierowca szykując się do podróży powinien zadbać o prawidłową widoczność. W przeciwnym razie zagraża zarówno sobie, jak i innym.

REKLAMA

Policjanci z Katowic przy współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach oraz Stowarzyszeniem „Ratujemy +" nakręcili film ku przestrodze. Spot obrazuje, jak tragiczne skutki może mieć jazda nieodśnieżonym pojazdem.

Zobacz wideo "Boże! Skąd ona się tu wzięła? Ja jej w ogóle nie widziałem!"

Odśnież auto, nim będzie za późno

Policjanci przypominają, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu. Nie może naruszać też porządku ruchu na drodze i narażać kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania i sygnalizacji.

Kiedyś 500, teraz aż 3000 zł mandatu za odśnieżanie samochodu. Policja sprawdza kierowców

W związku z zimową aurą pamiętajmy, aby przed wyjazdem zadbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Czasem wystarczy poświęcić kilka minut, by odpowiednio przygotować pojazd do podróży, co z pewnością podniesie komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, a przede wszystkim pomoże uniknąć tragedii na drodze.

Więcej wiadomości na temat motoryzacyjnych ciekawostek znajdziesz na Gazeta.pl