Ford udostępnił dane nowe Mustanga. Ma czym pojechać

Rudolf nie ma szczęścia, ponieważ Święty Mikołaj ma nowe motto i jest nim Ho Ho Horsepower. Tak przynajmniej brzmi wiadomość od Forda, który ujawnił specyfikacje długo oczekiwanego nowego Mustanga.

Oferta zaczyna się od czterocylindrowego silnika EcoBoost o pojemności 2,3 litra. O ile pojemność pozostaje bez zmian, o tyle Ford przekonuje, że jest to całkowicie nowy silnik, który powstał od podstaw.

Nowy EcoBoost charakteryzuje się nowym stosunkiem średnicy cylindra do skoku, wtryskiem pośrednim i bezpośrednim oraz zmiennymi fazami rozrządu. Silnik jest również wyposażony w zintegrowaną recyrkulację spalin i technologię turbosprężarki typu twin scroll.

Wszystkie zmiany pozwoliły generować 319 KM mocy i 474 Nm momentu obrotowego. Jest to jedynie skok o 5 KM w stosunku do poprzednika. Firma zapewnia, że nowa jednostka ma być bardziej oszczędna.

Kolejny na liście jest Mustang GT, który jest wyposażony w 5-litrowy silnik Coyote V8 czwartej generacji. Zawiera ulepszenia konstrukcyjne, ulepszoną miskę olejową, podwójny układ dolotowy i podwójny wlot.

Nowy Mustang GT rozwija teraz 487 KM i 562 Nm momentu obrotowego, co oznacza wzrost o 30 KM i 7 Nm. Klienci mogą dodać do tych liczb dostępny układ wydechowy z aktywnymi zaworami, który zwiększa moc do 493 KM i 566 Nm.

Na szczycie oferty znajduje się Dark Horse, przy którym pracował Ford Performance. Opiera się na standardowym Coyote V8, dodając kute korbowody tłoka i wyważony wał korbowy, aby poradzić sobie z wyższymi ciśnieniami w cylindrze i prędkościami tłoków. Ulepszenia nie kończą się na tym, ponieważ silnik ma wzmocnione wałki rozrządu.

W efekcie klienci otrzymają najmocniejszy wolnossący silnik V8 w Mustangu innym niż Shelby. Generuje on moc 507 KM i 566 Nm momentu obrotowego, czyli o 30 KM i 11 Nm więcej niż w obecnym Mustangu Mach 1.

Silniki będą sparowane z sześciobiegową manualną lub dziesięciobiegową automatyczną. Ręczna skrzynia jest standardem w GT.

Nowy Mustang ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku. Nie wiadomo czy w tym samym czasie zadebiutuje w Europie czy będziemy musieli na niego poczekać.