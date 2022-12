Uciekał przed policją, próbował ukryć się w piwnicy. Stracił prawo jazdy w czterech kategoriach

Zobacz wideo Motocyklista jechał na jednym kole. Nie zatrzymał się do kontroli i zdołał uciec

Policja opublikowała kolejny przykład na to, że niezatrzymanie się do policyjnej kontroli bardzo rzadko kończy się ucieczką. A za próbę grożą nie tylko kary pieniężne, można też trafić na kilka lat do więzienia.

Po ucieczce schował się w piwnicy. Stracił prawo jazdy w czterech kategoriach

Do zdarzenia, które opisała mazowiecka policja doszło Szreńsku w północno-zachodniej części woj. mazowieckiego. Pełniący tam służbę funkcjonariusze mławskiej drogówki zauważyli kierującego oplem, który pędził w obszarze zabudowanym aż 90 km/h. Próby zatrzymania kierowcy do kontroli spełzły na niczym, bo opel, zamiast się zatrzymać, przyspieszył.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg za samochodem. Uciekinier przejechał z dużą prędkością przez kilka miejscowości, potem wjechał na krajową siódemkę, a następnie zawrócił w kierunku Wróblewa. W końcu kierowca wjechał na teren prywatnej posesji i ukrył się przed policjantami w piwnicy budynku. Szybko został jednak znaleziony i obezwładniony.

Okazało się, że nadmierna prędkość nie była jedyną przyczyną ucieczki. 45-letni mieszkaniec powiatu mławskiego był kompletnie pijany - miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zabrali go na komendę i osadzili w areszcie.

Niebezpieczne zachowanie na drodze skończyło się dla mężczyzny bardzo źle. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy w czterech kategoriach, jakie posiadał. Za kierowanie pojazdem po pijaku, niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę przed policją grozi mu też 5 lat więzienia.

