System e-TOLL na kolejnych odcinkach dróg. Kierowcy zapłacą więcej

Wraz z nowym rokiem przewoźników i kierowców samochodów ciężarowych czekają zmiany w kwestii systemu e-TOLL.

Przede wszystkim chodzi o podwyżki opłat. Jak podaje portal 40ton.net, kwoty w systemie e-TOLL corocznie są korygowane na podstawie wahań cen towarów i usług odnotowanych w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku i są mocno zależne od poziomu inflacji. Biorąc pod uwagę to, że zdecydowanie wzrosła ona w tym roku, można się spodziewać wyraźnych zmian w cenniku.

Okazuje się, że podwyżki będą sięgały ok. 14 procent. Oznacza to, że za każdy kilometr kierowcy zapłacą od 3 do 8 groszy więcej. Jak dodaje portal - "Ostateczny wynik będzie zależał od kategorii tonażowej, kategorii opłacanej drogi oraz spełnianej normy Euro".

Kolejne trasy w obrębie e-TOLL

Co więcej, system e-TOLL zostanie rozszerzony na kolejne odcinki dróg już w pierwszym kwartale 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa infrastruktury w początkowej fazie opłaty będą rozszerzane tylko dla samochodów o DMC powyżej 3,5 tony.

Nie podano jeszcze dokładnej listy tras, które zostaną objęte zasięgiem systemu e-TOLL. Nie ulega jednak wątpliwości, że może być ona bardzo długa. Wystarczy tutaj wymienić chociażby wszystkie odcinki dróg ekspresowych i autostrad, które oddano do użytku od połowy 2017 roku - wtedy to po raz ostatni rozszerzono zasięg poprzedniego systemu opłat, viaTOLL.