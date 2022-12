Prezent na święta od GDDKiA. Trasa Kaszubska na ukończeniu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Trasa Kaszubska w ciągu drogi S6 jest już niemal gotowa. Gdy drogowcy oddadzą odcinek do węzła Gdynia Wielki Kack, to kierowcy będą mieli do dyspozycji 40 km trasy.

Jednak, żeby tak się stało, odcinek musi być bezpieczny dla użytkowników i musi uzyskać odpowiednie pozwolenia. Muszą być zamontowane bariery ochronne, niezbędne elementy ochrony środowiska (jak ekrany akustyczne) oraz ustawiane są oznakowanie drogowe.

Jak się okazuje, GDDKiA wzięło pod uwagę walory językowe i regionalne i wykonała ukłon w stronę lokalnej społeczności. Miejsca Obsługi Podróżnych przy trasie S6 zostaną oznakowane również w języku Kaszëbë. Ma on status języka regionalnego.

Wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim opracowano tablice informacyjne, które będą umieszczone na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych w Kamieniu. Będą one dostępne w trzech wersjach językowych - po kaszubsku, polsku i angielsku.

Dotychczas przy drogach krajowych nr 6, 7 i 20 w województwie pomorskim zostały ustawione łącznie 122 tablice z nazwami dwujęzycznymi 30 miejscowości.