Złodzieje mają teraz nową metodę. Kradną "na koło". Kierowco, masz jak się bronić

Najpopularniejszą metodą tego typu jest metoda "na butelkę". Przypomnijmy, złodziej podchodzi do zaparkowanego samochodu, wkłada w koło butelkę i się oddala, aby potem z odległości obserwować upatrzone auto. Niczego nieświadomy kierowca wraca do samochodu np. z zakupów w markecie i rusza w podróż do domu. Zaniepokojony dziwnymi hałasami zatrzymuje się kawałek dalej, żeby sprawdzić, co stuka w kole. Wtedy złodziej wykorzystuje okazję, żeby okraść ofiarę. Łupem padają rzeczy zostawione na widoku - portfel, plecak albo torebka.

REKLAMA

Wojsko wysyła wezwania na szkolenia. Pismo otrzymuje zwłaszcza jedna grupa zawodowa

Wersji takiej kradzieży jest dużo. Właśnie policja nagłośniła nową. Kierowca stracił aż 40 tysięcy złotych

Kreatywność złodziei nie zna granic i wykorzystują inne przedmioty. Swego czasu było głośno o wkładaniu w koło drutu. Bardziej ekstremalną wersją jest "na kolec". Złodzieje rozsypują gwoździe lub kolce. Kierowca rusza, przebija koło, wychodzi, żeby sprawdzić, co jest nie tak i pada ofiarą. Schemat jest zawsze taki sam:

Zaraz po tym jak 45-letnia mieszkanka powiatu lublinieckiego oddaliła się od swojego pojazdu w kierunku marketu, podszedł do niego młody mężczyzna i w jedno z przednich kół wsunął metalowy drut. Kiedy po zakończonych zakupach właścicielka chciała odjechać z parkingu usłyszała niepokojące odgłosy dobiegające z podwozia jej samochodu. Zatrzymała się i wysiadła sprawdzić co się stało. Na tą chwilę czekał przestępca, który cały czas obserwował swoją ofiarę z bezpiecznej odległości

- komentowali policjanci z Komendy Powiatowej w Lublińcu. Dalszy rozwój wypadków nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Kobieta próbowała pozbyć się drutu. Złodziej podszedł do auta z drugiej strony i po otwarciu drzwi pasażera zabrał leżącą na przednim siedzeniu torebkę z pieniędzmi oraz dokumentami.

Historia z minionego weekendu jest znacznie bardziej spektakularna. Złodzieje polowali pod bankiem i zaczaili się na 48-latka spod Konina. Podjął w jednym z konińskich oddziałów placówki 40 tys. zł. Położył gotówkę na fotelu pasażera, odpalił silnik i postanowił ruszyć w stronę domu. Po ujechaniu kilkuset metrów. na tablicy zegarów zaświeciła się jednak kontrolka informująca o niskim poziomie ciśnienia w kole. Kierujący zatrzymał auto i zauważył przebitą oponę. Pojechał więc do warsztatu celem jej wymiany. Mechanicy zmienili przebite koło na zapas. I gdy przyszło do płatności, 48-latek zauważył że zniknęła cała wypłacona w banku gotówka.

Zobacz wideo Metoda "na drut" na nagraniu z monitoringu. Złodziej ukradł kobiecie torebkę

Kierowco, nie jesteś bezbronny. Stała czujność

Złodzieje spuścili mu powietrze z kół, kiedy był w banku. Dlatego mówi się teraz o kradzieży "na koło". Chwytliwa nazwa ma zwrócić uwagę kierowców, żeby nigdy nie tracili koncentracji. Można przypomnieć hasło z serii książek o Harrym Potterze - stała czujność.

Jak bronić się przed kradzieżami na butelkę, koło, kolce czy drut? Policja radzi, by:

zawsze opuszczając swój pojazd zabierać ze sobą wartościowe przedmioty,

opuszczając pojazd nawet na krótki czas ryglować drzwi i aktywować autoalarm,

nie pozostawiać w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów takich jak nawigacja, torebka, laptop itp.,

nigdy nie kładź pieniędzy w widocznym miejscu w samochodzie. Schowaj je pod fotelem lub np. w schowku w podłokietniku.

w czasie jazdy w ruchu miejskim nie pozostawiać torebki na siedzeniu pasażera oraz zamykaj okna i ryglować drzwi pojazdu,

nie zabierać do swojego pojazdu autostopowiczów czy innych nieznanych osób.

Nawet, jeśli złodzieje się zaczają na przezornego kierowcę, to powyższe zasady znacznie utrudnią im kradzież. W większości przypadków to okazja czyni złodzieja. W przypadku 48-latka z Konina radzilibyśmy jeszcze pojechać z kimś do banku. Takiej gotówki lepiej nie przewozić samemu.

Uważaj na nową metodę złodziei "na koło". Ten kierowca stracił 40 tys. złotych