Gdy wypłacał pieniądze z banku, złodzieje przebijali mu koło. Nowa metoda kradzieży

Na stłuczkę, na butelkę czy na walizkę? To techniki kradzieży, które szeroko opisywaliśmy m.in. w serwisie Gazeta.pl. Złodzieje mają jednak nowy sposób. Wypatrują osób wypłacających z banków i bankomatów większe ilości gotówki oraz dbają o to, aby w drodze do domu przydarzyła im się "awaria". Jeden z ostatnich przypadków miał miejsce w okolicach Konina. Tam kierowca stracił 40 tys. zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Złodziej samochodów polował w kościele. Kradzież podczas mszy nagrał monitoring

48-latek stracił 40 tys. zł. Nie wie jednak kiedy i jak...

Historia zaczyna się od wizyty w banku. 48-latek podjął w jednym z konińskich oddziałów placówki 40 tys. zł. Położył gotówkę na fotelu pasażera, odpalił silnik i postanowił ruszyć w stronę domu. Po ujechaniu kilkuset metrów. na tablicy zegarów zaświeciła się jednak kontrolka informująca o niskim poziomie ciśnienia w kole. Kierujący zatrzymał auto i zauważył przebitą oponę. Pojechał więc do warsztatu celem jej wymiany. Mechanicy zmienili przebite koło na zapas. I gdy przyszło do płatności, 48-latek zauważył że zniknęła cała wypłacona w banku gotówka...

Poszkodowany mężczyzna zgłosił sprawę konińskim funkcjonariuszom. Tyle że postępowanie prowadzone w tej sprawie będzie podwójnie trudne. Po pierwsze dlatego, że złodzieje nie zostawili z pewnością żadnych śladów. Po drugie dlatego, że 48-latek nawet nie był w stanie precyzyjnie wskazać momentu kradzieży pieniędzy. Nie wiedział czy doszło do niej w momencie, w którym wyszedł z auta żeby potwierdzić złapanie gumy, czy może wtedy, gdy dotarł do warsztatu.

Jest jeden skuteczny sposób na metodę na stłuczkę. Poleca go nawet policja

Metoda kradzieży na przebite koło. Jak jej uniknąć?

48-latek spod Konina nie zaczął najlepiej okresu przedświątecznego. Dlatego tak kluczowe jest to, aby z jego historii wyciągnąć nauczkę. Kierowcy powinni pamiętać, że okolice banków i bankomatów są uważnie obserwowane przez złodziei. Ci wypatrują osób, które wypłacają większe ilości gotówki. Wypłacasz znaczną kwotę? Stosuj się zatem do kilku zasad: