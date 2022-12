Kierowca wpisując w wyszukiwarce hasło "czy można parkować na chodniku" z pewnością trafi na nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. We wrześniu 2022 roku na jej mocy w art. 2 pkt 9 pojawił się zapis mówiący o tym, że chodnik jest częścią drogi przeznaczoną WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych. I pisaliśmy o tym również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Czy można parkować na chodniku? Tak, nowelizacja nic nie zmienia

No dobrze, ale co tak właściwie oznacza dodanie słowa wyłącznie? Ustawodawca chciał w ten sposób wykasować zapisy art. 47 ustawy PoRD, które dawały możliwość parkowania na chodniku? Całe szczęście nie. Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że zmiana nazewnictwa była konieczna z uwagi na nowe standardy budowy dróg. I nie zmienia ona w żaden sposób obowiązujących do tej pory zasad.

Żeby wyjaśnić dokładnie intencje MI, należy przytoczyć dwa zapisy prawne. Mowa o:

wcześniej wspomnianym art. 2 pkt 9 ustawy PoRD, który mówi o tym, że chodnik co prawda służy wyłącznie do ruchu pieszych, ale w tym samym czasie jest częścią drogi dla pieszych.

art. 2 pkt 4a ustawy PoRD określa z kolei definicję drogi dla pieszych. Ta według prawa stanowi "drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów". To ten zapis jest tak naprawdę kluczem do dalszej możliwości parkowania na potocznie zwanym chodniku.

Cztery zasady parkowania na chodniku. Lepiej je poznaj!

Parkowanie na chodniku nadal jest możliwe. Nie będzie oznaczać zatem wysypu mandatów. Tyle że nadal w jego czasie kierowcę obowiązuje co najmniej kilka zasad. Aby takie zatrzymanie pojazdu okazało się legalne, trzeba spełnić cztery warunki.

Na danym odcinku jezdni nie może obowiązywać zakaz zatrzymania lub postoju, Szerokość chodnika nie może być mniejsza niż 1,5 m i tym samym parkowanie nie utrudni ruchu pieszych, Pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni, Na chodniku nie można zaparkować pojazdu samochodowego, który ma DMC wyższe niż 2500 kg. Taka wartość stanowi zasadnicze ograniczenie głównie przy dużych SUV-ach.

Powyższe zasady są kluczowe, bo ich złamanie oznacza wykroczenie. W najlepszej opcji kierujący dostanie 100 zł mandatu i 2 punkty karne. W najgorszej do listy wydatków dopisze opłacenie holowania pojazdu i jego pobyt na parkingu depozytowym.

Parkowanie na chodniku nie kasuje zasady 10. i 15. metrów

Warto pamiętać też o tym, że podczas parkowania także na chodniku liczy się zasada 10 i 15 metrów. Kierujący nie może zatrzymać pojazdu bliżej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, skrzyżowania czy przedniej strony znaku drogowego i bliżej niż 15 metrów od tablicy oznaczającej przystanek czy punktów krańcowych wysepki.