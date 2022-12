Dziennikarze przyznali tytuł Car of the Year Polska 2023. Zwyciężył elektryk

Czwarta edycja plebiscytu Car of the Year Polska została rozstrzygnięta. Wyboru dokonało 20 jurorów, zajmujący się m.in. testowaniem samochodów, reprezentujących różne polskie redakcje. Spośród 32 nowych pojazdów osobowych, do finału nominowanych zostało pięć samochodów: Dacia Jogger, Mazda CX-60, Nissan Ariya, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech.

Głosowanie finałowe odbyło się w dniu 1 grudnia. Po ostatnich testach pojazdów przeprowadzonych na Torze Modlin, wyłoniono zwycięzcę. Triumf odniosło Renault Megane E-Tech, które uzyskało przeważającą liczbę punktów. Elektryczny kompakt zdobył 98 punktów, prawie dwukrotnie więcej niż kolejny finalista. Tydzień wcześniej samochód ten triumfował w finale tegorocznej edycji plebiscytu The Best of Moto 2022.

Punktacja Car of the Year Polska 2023:

98 pkt - Renault Megane E-Tech 50 pkt - Nissan Ariya 34 pkt - Mazda CX-60 33 pkt - Peugeot 308 25 pkt - Dacia Jogger

Car of the Year Polska 2023 - finałowa piątka Fot. Rafał Mądry

Zasada głosowania była prosta. Każdy z jurorów oceniających pojazdy w konkursie Car of the Year Polska, miał do rozdzielenia 12 punktów. Każde z aut biorących udział w finałowej rozgrywce musiało otrzymać punkty od 0 do 6, a suma przyznanych punktów wszystkim pojazdom musiała wynosić równo 12. Co najmniej trzy samochody musiały być wyróżnione punktami.

Zwycięskie Renault Megane E-Tech to kompaktowy, w 100-procentach elektryczny samochód o przestronnym wnętrzu i przemyślanej, podnoszącej komfort jazdy ergonomii. Auto ma nisko osadzony środek ciężkości, odznacza się wysoką precyzją prowadzenia i zwrotnością. To samochód połączony ze światem, zintegrowany zarówno z ekosystemem elektrycznym, jak i z cyfrowym ekosystemem użytkowników. Posiada system inteligentnego ładowania, a docelowo będzie także mógł w razie potrzeby oddawać część energii do sieci. Auto zostało wyposażone w najnowsze technologie, w tym w 26 inteligentnych systemów wspomagania prowadzenia.

