Wojciech Szczęsny ma już Rolls Royce'a. Co jeszcze chowa w swoim garażu?

Nie jestem znawcą piłki nożnej, ale wiem, że gdyby nie bohaterska gra Wojciecha Szczęsnego między słupkami, nasza reprezentacja najprawdopodobniej nie awansowałaby do 1/8 finału mistrzostw świata. To tyle, jeśli chodzi o aspekty sportowe. Możemy teraz skupić się na motoryzacji.

Wielu piłkarzy lubi wyróżniać się swoją fryzurą oraz samochodem. To pierwsze nie jest obiektem moich zainteresowań, ale to drugie już zdecydowanie tak. Postanowiłem więc sprawdzić, jakimi autami poruszał się Wojciech Szczęsny w ostatnich latach. Muszę przyznać, że w jego garażu raczej nie bywało nudno.

Czym jeździ aktualnie Wojciech Szczęsny?

Miałem rozpocząć od tego, że auto, którym jeździ obecnie polski bramkarz jest wyjątkowe, ale to chyba zbyt oczywiste. To Rolls Royce Wraith, czyli połączenie luksusu na niebywale wysokim poziomie i sportowego charakteru. Samochód ten został zbudowany na nieco zmodyfikowanej platformie pochodzącej z modelu Ghost. Dwudrzwiowy kolos mierzy ponad pięć metrów długości, a pod jego maską pracuje adekwatna jednostka napędowa. To 12-cylindrowy motor o pojemności 6,6 litra, który rozwija 632 KM. Warto wspomnieć, że wszystkie podzespoły auta składane są ręcznie oraz wyłącznie na indywidualne zamówienie, a to daje bardzo duże możliwości personalizacji. Rolls Royce Wraith rozpędza się do setki w 4,6 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 280 km/h. Nie są to niebotyczne osiągi jak na auto kosztujące grubo ponad 1,5 miliona złotych, ale przecież nie do końca o to chodzi w luksusowych samochodach. Podobno pośpiech uwłacza.

Rolls-Royce Wraith fot. Rolls-Royce

Awangardowy i nieco ekstrawagancki Rolls Royce to nie jedyne auto, które obecnie parkuje w garażu Wojciecha Szczęsnego. Obok niego często staje także inny przedstawiciel brytyjskiej motoryzacji. To Bentley Bentayga, który użytkowany jest głównie przez jego żonę. Model ten również jest przedstawicielem wyjątkowej i luksusowej odmiany motoryzacji. Bentayga to auto, które przez jakiś czas uchodziło za najszybszego SUV-a na świecie. Nie wiadomo, co znajduje się pod maską egzemplarza należącego do naszego bramkarza, ale opcje są dwie. Pierwsza, skromniejsza, to 4-litrowe V8 o mocy 550 KM. Druga możliwość to 6-litrowy motor W12 o mocy 608 KM. Auto Wojtka Szczęsnego ma charakterystyczny matowy lakier w czarnym odcieniu, zaakcentowany elementami ozdobnymi w czarnym połysku. Ceny nowych egzemplarzy przekraczają obecnie milion złotych, a wprowadzając kilka modyfikacji,można dojść nawet do dwóch milionów złotych.

Bentley Bentayga Speed fot. Bentley

Samochody Wojciecha Szczęsnego. Czym jeździł wcześniej?

W kolekcji bramkarza Juventusu znalazł się wcześniej Mercedes-Benz G63 AMG, który został zmodyfikowany przez Braci Collins, a obecnie jest wystawiony na sprzedaż w serwisie stradale-classics.pl. Oprócz niego były także takie auta jak Porsche Cayenne, Porsche 911 Carrera S czy Audi R8 Spider.

Kolekcja samochodów Wojciecha Szczęsnego na pewno zrobi niemałe wrażenie nie tylko na fanach motoryzacji. Jego auta z całą pewnością wyróżniają się na ulicy i przyciągają spojrzenia wszystkich przechodniów. Trzeba jednak przyznać, że nasz bramkarz bardziej lubuje się w autach dostojnych i luksusowych niż krzykliwych i sportowych.