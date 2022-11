Policja znów popisała się na pasach. Tym razem to radiowóz wyprzedzał na przejściu

Zobacz wideo Motocyklista jechał na jednym kole. Nie zatrzymał się do kontroli i zdołał uciec

W związku ze zmianą taryfikatora mandatów, kara za wyprzedzanie na pasach (lub bezpośrednio przy nich) wzrosła aż do 1500 zł (i 15 pkt karnych). Nie bez powodu zatem w internecie taką popularność zdobyły dwa nagrania, które sugerują, że policjanci hamują przed przejściem dla pieszych, aby wymusić mandat (co w przypadku pierwszego z filmów okazało się nieprawdą).

Tym razem to policja wyprzedzała na przejściu dla pieszych

Tym razem do sieci trafiło kolejne wideo, ale w tym przypadku role się odwróciły. Nagranie pochodzi z wideorejestratora kierowcy, który prawidło jechał jedną z ulic w Łomży. W pierwszych sekundach filmu nagrywający powoli zbliża się do przejścia dla pieszych. Jedzie ze stałą prędkością ok. 35-40 km/h za innym samochodem, czyli - jak można podejrzewać - o 10-15 km/h mniej niż pozwalają przepisy.

Kilkanaście metrów przed pasami autora filmu zaczyna wyprzedzać policyjny radiowóz, a jego kierowca kończy manewr wyprzedzania przy samym przejściu dla pieszych. W pobliżu nie było co prawda żadnego pieszego, więc radiowóz nie spowodował zagrożenia, ale wykroczenie jest tu ewidentne.

Wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych to zresztą niejedyne wykroczenie, które popełnił kierowca radiowozu. Warto zwrócić uwagę, że chwilę wcześniej policjant wyprzedził nagrywającego na skrzyżowaniu, co zresztą potwierdza opis filmu.

Policjanci nie jechali na sygnale, dlatego za samo wyprzedzanie przed przejściem kierujący autem funkcjonariusz powinien zostać ukarany wspomnianym mandatem w wysokości 1500 zł. Wyprzedzanie na skrzyżowaniu to kolejne 1000 zł i 8 punktów karnych. Patrole w całej Polsce za złamanie obu zakazów chętnie wlepiają kierowcom ogromne mandaty. Ciekawe, czy w tym przypadku też tak się stanie.

