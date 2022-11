Wisłostrada schowana w tunelu. Projekt nie trafił do śmietnika, ale jest jeden problem

Plany schowania Wisłostrady w tunelu znów wracają na tapet. Temat pojawił się po raz pierwszy w 2016 roku. Wtedy miasto analizowało, czy można schować fragment trasy pomiędzy mostami: Poniatowskim i Łazienkowskim. Inwestycja miała kosztować 400 mln zł, a na górze zaplanowano tereny spacerowe będące przedłużeniem bulwarów wiślanych. Pomysł wstrzymano ze względu na brak środków.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po sześciu latach okazuje się, że planów nie wyrzucono do kosza, a jego realizacją miała się zająć kolejna władza. Temat trafił do dyskusji za sprawą radnego Dariusza Figury, który zapytał ratusz, czy w nadchodzącym studium miejskim znajdzie się plan na przeniesienie ruchu samochodowego pod ziemię.

Oprócz istniejącego już tunelu pomiędzy mostem kolejowym średnicowym i ulicą Karową planowane jest zagłębienie i przebieg ulicy w tunelu na odcinku od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ulicy Sanguszki. Tereny nad tunelem zostały przeznaczone na zieleń urządzoną z dopuszczeniem realizacji nowej zabudowy związanej z tą funkcja terenu

- odpowiedział sekretarz miasta Włodzimierz Karpiński. To nie koniec planów, ponieważ miasto rozważa ukrycie pod ziemią kolejnego odcinka Wisłostrady. Chodzi o drogę na północ od obecnego tunelu.

W Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego trwają robocze, wewnętrzne analizy mające na celu określenie uwarunkowań i zasad rozwiązań dla nowych odcinków obejmujących warianty zagłębienia Wisłostrady począwszy od istniejących tuneli do rejonu Cytadeli

- dodaje Karpiński. Sekretarz poinformował, że ukrycie Wisłostrady pod tunelem uwzględniono w przygotowywanych projektach planów miejscowych dla Starego i Nowego Miasta. Niektóre szczegóły tej sprawy są jeszcze ustalane, a same projekty poznamy dopiero po udostępnieniu planów do publicznego wglądu. Nastąpi to w pierwszej połowie przyszłego roku.

Zobacz wideo

Eskortowałem maszynę TBM przez Warszawę. Wróciłem z tarczą

Niestety, na budowę przyjdzie jeszcze poczekać, ponieważ aktualnie miasto nie ma środków w budżecie na projekt kolejnych odcinków Wisłostrady w tunelu. Nie przewidziano ich również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Dlatego projekt ruszy dopiero wtedy, gdy pojawi się finansowanie.